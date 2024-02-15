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Дніпропетровщина: влада повідомила про влучання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дніпропетровщина: влада повідомила про влучання
Через ракетний обстріл пошкоджений об'єкт інфраструктури
фото ілюстративне

Над Дніпропетровською областю сили ППО збили дві ракети

Сьогодні вранці, 15 лютого, підчас масованої ракетної атаки РФ сили ППО збили над Дніпропетровською областю дві ракети. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Ракети приземлили у Нікопольському та Новомосковському районах.  «Маємо й «прильоти» у Дніпровському районі. Пошкоджений об'єкт інфраструктури. Головне – ніхто не постраждав» – повідомив Лисак.

Він також уточнив, що обстеження території триває.

Нагадаємо, сили та засоби протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети, які були запущені для повітряних ударів по Києву сьогодні вранці, 15 лютого.  Ракетний удар російських загарбників був комбінований. Він додав, що повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години.

Також  у Львові внаслідок ранкової атаки РФ зафіксовано приліт ракети в межах міста. У кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Згодом мер Садовий уточнив, що внаслідок ранкової атаки ворога на Львів, постраждало дві школи та один садок. «Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків. Є троє поранених львівʼян, їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує», – зазначив він. Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що під час ракетної атаки на Львів постраждали троє людей. 

Під час масованої ракетної атаки 15 лютого російські загарбники атакували Полтавську область, зафіксовано влучання.

На  Хмельниччині в результаті влучання є ушкодження цивільних об’єктів.

Теги: Дніпропетровщина обстріл війна

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