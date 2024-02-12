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ЗСУ повідомили про наслідки нічної атаки дронів на півдні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили про наслідки нічної атаки дронів на півдні
Унаслідок падіння уламків збитих БпЛА сталася пожежа
фото ілюстративне

Загалом ворожу дронову атаку на півдні сили ППО країни відбивали протягом понад 3,5 год

У ніч на 12 лютого на півдні України цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони були збиті п'ять ворожих дронів-камікадзе типу «Шахед». Внаслідок падіння уламків безпілотника сталася пожежа на об'єкті інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

Військові зазначили, що в зоні своєї відповідальності збивали російські ударні дрони у двох областях: Миколаївській та Вінницькій. У першій були ліквідовані чотири «Шахед», а в іншій – один.

«Внаслідок падіння уламків сталася пожежа на відкритій території інфраструктурного об'єкта. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

В Силах оборони півдня додали, що ніхто з людей не постраждав. Загалом ворожу дронову атаку на півдні країни відбивали протягом понад 3,5 год.

Де саме сталася пожежа, у повідомленні військових не уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами Х-59 і С-300. Ворог атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), керованою авіаційною ракетою Х-59 із тимчасово окупованої території Запорізької області та зенітними керованими ракетами С-300 із Білгородської області.

Теги: безпілотник обстріл

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