ЗСУ повідомили про наслідки нічної атаки дронів на півдні

Загалом ворожу дронову атаку на півдні сили ППО країни відбивали протягом понад 3,5 год

У ніч на 12 лютого на півдні України цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони були збиті п'ять ворожих дронів-камікадзе типу «Шахед». Внаслідок падіння уламків безпілотника сталася пожежа на об'єкті інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

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Військові зазначили, що в зоні своєї відповідальності збивали російські ударні дрони у двох областях: Миколаївській та Вінницькій. У першій були ліквідовані чотири «Шахед», а в іншій – один.

«Внаслідок падіння уламків сталася пожежа на відкритій території інфраструктурного об'єкта. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

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В Силах оборони півдня додали, що ніхто з людей не постраждав. Загалом ворожу дронову атаку на півдні країни відбивали протягом понад 3,5 год.

Де саме сталася пожежа, у повідомленні військових не уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами Х-59 і С-300. Ворог атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), керованою авіаційною ракетою Х-59 із тимчасово окупованої території Запорізької області та зенітними керованими ракетами С-300 із Білгородської області.