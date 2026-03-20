На Харківщині через вибух гранати загинув чоловік

Інцидент стався у Куп’янському районі

На Харківщині стався трагічний інцидент із вибухонебезпечним предметом – є загиблий і тяжко поранена жінка. Про це повідомили у Центрі координації протимінної діяльності, пише «Главком».

20 березня, близько 15:30 у селі Семенівка Шевченківської громади Куп’янського району вибухнула граната Ф-1. Унаслідок вибуху загинув чоловік.

Жінка отримала тяжкі травми – їй ампутувало обидві нижні кінцівки.

Обставини інциденту з’ясовуються.

