На Харківщині через вибух гранати загинув чоловік
Інцидент стався у Куп’янському районі
На Харківщині стався трагічний інцидент із вибухонебезпечним предметом – є загиблий і тяжко поранена жінка. Про це повідомили у Центрі координації протимінної діяльності, пише «Главком».
20 березня, близько 15:30 у селі Семенівка Шевченківської громади Куп’янського району вибухнула граната Ф-1. Унаслідок вибуху загинув чоловік.
Жінка отримала тяжкі травми – їй ампутувало обидві нижні кінцівки.
Обставини інциденту з’ясовуються.
