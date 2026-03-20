На Харківщині через вибух гранати загинув чоловік

Іванна Гончар
Обставини інциденту з’ясовуються
Інцидент стався у Куп’янському районі

На Харківщині стався трагічний інцидент із вибухонебезпечним предметом – є загиблий і тяжко поранена жінка. Про це повідомили у Центрі координації протимінної діяльності, пише «Главком».

20 березня, близько 15:30 у селі Семенівка Шевченківської громади Куп’янського району вибухнула граната Ф-1. Унаслідок вибуху загинув чоловік.

Жінка отримала тяжкі травми – їй ампутувало обидві нижні кінцівки.

Обставини інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, у селі Мала Кужелівка на Хмельниччині в будинку стався вибух. Внаслідок цього загинула 10-річна дитина.

До слова, столичні поліцейські затримали киянина, який у квартирі підірвав запал від гранати.

