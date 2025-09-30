Головна Світ Політика
Фінляндія направить до Данії свої війська для боротьби з безпілотниками

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Фінляндія направить до Данії свої війська для боротьби з безпілотниками
За словами фінського лідера, його країна повністю підтримує Данію у протидії гібридним загрозам
фото: X/Alexander Stubb

Фінляндія ухвалила рішення про розгортання контингенту у Данії

Фінляндія розгорне в Данії свій контингент для протидії безпілотникам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Фінляндії Александра Стубба.

«Фінляндія повністю підтримує Данію в її зусиллях щодо захисту повітряного простору та протидії гібридним діям, які ми спостерігали протягом останніх днів і тижнів. Щоб надати конкретну підтримку, Фінляндія сьогодні ухвалила рішення про розгортання контингенту протидії безпілотним літальним апаратам у Данії», – каже він.

Очільник Фінляндії зазначив, що прикордонна служба також надасть підтримку власними силами. За словами політика, дії Фінляндії є «чудовим прикладом конкретної співпраці між північними країнами». «Ми надалі узгоджуватимемо наші підходи до протидії гібридним загрозам та сприятимемо розвитку можливостей в Європі», – підсумував Стубб.

Нагадаємо, українські захисники беруть участь у спільних навчаннях із данськими військовими, щоб відпрацювати протидію безпілотникам та посилити безпеку в небі Європи. Навчання, які тривають у Данії, мають назву «Крила оборони». Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів через російські провокації з дронами, які дедалі частіше фіксують над країнами НАТО.

Українські військові вже розпочали розгортання місії в Данії, яка має на меті поширення досвіду захисту від дронів. Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам.

Як повідомлялося, у неділю ввечері, 28 вересня, Данія підняла в повітря два винищувачі F-35 над островом Борнгольм через численні повідомлення про активність невідомих дронів. Хоча офіційних коментарів від Збройних сил Данії немає, поліція підтвердила, що винищувачі діяли в рамках диверсійної операції.

До слова, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.

Теги: Фінляндія Данія безпілотник

