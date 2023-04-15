На Херсонщині юнак втратив два пальці через небезпечну знахідку

Пораненого шпиталізували, медики надають йому необхідну допомогу

У Петропавлівці Новоолександрівської громади Херсонської області 18-річний хлопець постраждав через ручний гранатомет. Про це повідомили в Херсонській ОВА.

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Інцидент стався у суботу, 15 квітня. Юнак знайшов зброю, приніс її додому та випадково вистрелив. Через це він втримав різні травми та втрати два пальці.

«Внаслідок цього місцевий житель дістав осколкові поранення кистей та втратив два пальці. Пораненого шпиталізували, медики надають йому необхідну допомогу», – ідеться у повідомленні.

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В ОВА закликають місцевих жителів не наближатися до зброї, оскільки це може закінчитися пораненнями або ж смертю.

Раніше на Київщині тракторист підірвався на міні, його госпіталізували.

Нагадаємо, 5 квітня у селі Новоосинове Куп'янського району Харківської області на невідомому вибуховому пристрої підірвався 16-річний хлопець.

Нагадаємо, що 29 березня в Миколаївської області на ворожій міні підірвався автомобіль ДСНС, що супроводжував працівників обленерго.