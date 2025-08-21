Колаборанти масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини у Крим – «Атеш»

Головна Світ Соціум
Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лівий берег Херсонщини перебуває під частковою окупацією російськими військами
фото: Суспільне

Працівники так званих «адміністрацій» та підконтрольні росіянам «депутати» почали залишати свої робочі місця

З окупованої частини Херсонської області надходять повідомлення про масову втечу представників окупаційної влади. Про це повідомляють партизани руху спротиву «Атеш», передає «Главком».

Працівники так званих «адміністрацій» та підконтрольні росіянам «депутати» з міст Гола Пристань, Каховка, Нова Каховка та Горностаївка почали поспіхом залишати свої робочі місця.

За повідомленням «Атеш», зафіксовано активне перевезення не лише самих колаборантів, а й їхніх сімей. Основний напрямок втечі – окупований Крим

«Ми звертаємось до колаборантів, які свідомо пішли на співпрацю з росіянами: у вас є шанс стати на шлях виправлення – зв’яжіться з нами!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області, між Скадовськом і Антонівкою, стався вибух автомобіля з «кадирівцями».

До слова, Соснівський районний суд міста Черкаси визнав так звану голову окупаційної адміністрації Новотроїцької громади Херсонщини, 58-річну Ларису Матрос, винною в державній зраді і колабораційній діяльності.

Теги: перевезення партизани Атеш Херсонщина Крим колабораціонізм

