Колаборанти масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини у Крим – «Атеш»

Працівники так званих «адміністрацій» та підконтрольні росіянам «депутати» почали залишати свої робочі місця

З окупованої частини Херсонської області надходять повідомлення про масову втечу представників окупаційної влади. Про це повідомляють партизани руху спротиву «Атеш», передає «Главком».

Працівники так званих «адміністрацій» та підконтрольні росіянам «депутати» з міст Гола Пристань, Каховка, Нова Каховка та Горностаївка почали поспіхом залишати свої робочі місця.

За повідомленням «Атеш», зафіксовано активне перевезення не лише самих колаборантів, а й їхніх сімей. Основний напрямок втечі – окупований Крим

«Ми звертаємось до колаборантів, які свідомо пішли на співпрацю з росіянами: у вас є шанс стати на шлях виправлення – зв’яжіться з нами!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій території Херсонської області, між Скадовськом і Антонівкою, стався вибух автомобіля з «кадирівцями».

До слова, Соснівський районний суд міста Черкаси визнав так звану голову окупаційної адміністрації Новотроїцької громади Херсонщини, 58-річну Ларису Матрос, винною в державній зраді і колабораційній діяльності.