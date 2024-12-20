На Херсонщині окупанти вчиняють самогубства через знущання командирів – Атеш

Командування намагалося видати самогубства росіян за нещасний випадок

Російські солдати обирають суїцид замість участі у штурмі на Херсонщині. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

Зокрема, як повідомляється, найчастіше такі випадки трапляються серед військовослужбовців 126, 205, 70 і 61 бригад, що входять до складу російського угруповання «Дніпро» на окупованій частині Херсонської області.

«Причиною трагедій стали репресії з боку командування, особливо проти тих, хто відмовляється брати участь у бойових діях. Лише останнім часом у різних населених пунктах Херсонщини зафіксовано низку випадків самогубства. Два тижні тому в Голій Пристані повісився молодий хлопець, який нещодавно підписав контракт з МО РФ, ймовірно, не усвідомлюючи всіх наслідків. У Каланчаку інший військовослужбовець застрелився, дізнавшись, що його переводять до штурмового підрозділу», – йдеться в повідомленні.

А у Скадовську наклав на себе руки ще один російський солдат, потонув у морі. Спочатку командування намагалося видати це за нещасний випадок, але пізніше стало відомо, що перед цим знущався командир. Причиною такого звернення стала відмова солдата брати участь у боях на островах Дніпра.

Нагадаємо, триває 1031-й день повномасштабної війни.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.