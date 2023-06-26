Головна Думки вголос Віталій Кулик
search button user button menu button
Віталій Кулик Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

Молоді партизани. Скільки українських дітей загинуло в окупації?

glavcom.ua
Тігран Оганнісян встиг записати відео перед загибеллю
скріншот з відео

Багато підлітків на окупованих територіях опинилися у пастці, в заручниках окупантів

Вже багато хто написав про подвиг 16-річного Тиграна Оганнісяна, який в окупованому Бердянську ліквідував двох ворогів: одного мента-колаборанта та російського окупанта.

Тигран вже був на «підвалі» у рашистів. Окупанти викрали його ще у вересні 2022 року. Разом з іншим підлітком, Микитою Хангановим, його звинуватили в тероризмі. За це їм загрожувало 20-річне ув'язнення.

Правозахисники казали, що Тиграна Оганнісяна п'ять днів жорстоко допитували, били й катували електричним струмом. Від підлітка вимагали зізнатися у готуванні диверсії на «Мелітопольській залізниці». Потім через міжнародний розголос вимушені були відпустити, саме потріно було показувати картинку «визволення» та «гуманізм».

Я не знаю хто його батькі і які сімейні обставини. Але Тигран не залишив Бердянськ. Він продовжив боротьбу.

Багато підлітків на окупованих територіях опинилися у пастці, в заручниках окупантів. Таємно навчатися онлайн за українською програмою, ховатися від перевірок, фільтрувати своє оточення від тих кому «какая разніца»... В підлітковому віці це не просто складно, а велике психічне навантаження. І в ньому живуть наші діти вже півтора роки окупації!

Значна частина з них емоційно переживають своє становище і хочуть активно протидіяти ворогу. Вони ще діти, максималісти та сприймають війну за аналогією з онлайн-іграми. Вони не хочуть просто чекати коли дорослі з ЗСУ деокупують їх міста і села. Вони хочуть пришвидшити звільнення.

Це не окремі випадки. Це вже повсюдно. Тигран Оганнісян став відомим. Він записав своє останнє звернення до нас. А скільки ще дітей тихо загинуло на «підвалах»?

В мене немає відповіді, що робити. Не буду я й закликати «тихо чекати звільнення». Знаю лише, що ми маємо робити все, щоб вирвати цих дітей з пекла окупації, повернути їм Майбутнє.

А ще я щасливий, що усі ці 30 років були не даремно. За походженням вірменин, 16річний Тигран, був справжнім українцем, який віддав своє життя заради свободи України.

Впевнений, що скоро в Бердянську буде вулиця Тиграна Оганнісяна. Це найменше що можуть зробити його земляки.

Слава Україні!

P.S. Окремі правозахисники пишуть, що розстріл Оганнісяна та Ханганова – це постановочне вбивство підлітків. Ніби окупанти все подали як «теракт»... Мої джерела з Бердянську кажуть інше. 

Читайте також: Окупаційна влада Бердянська підтвердила вбивство двох підлітків
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупанти Бердянськ партизани діти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили ППО збили 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та одну крилату ракету «Калібр»
Окупанти запустили вночі по Україні понад 50 ракет
24 червня, 10:38
Чонгарський міст після «бавовни»
ЗСУ вдарили по Чонгарському мосту. Пентагон відреагував
23 червня, 09:08
Унаслідок обстрілу окупантами Покровська поранення отримали чотири людини
Окупанти обстріляли Донеччину: є поранені, серед них дитина
22 червня, 01:44
РФ не поспішає рятувати рядових солдатів
Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених
17 червня, 06:59
Затоплена площа перед Будинком культури в окупованій Новій Каховці
Директор «Укргідроенерго» розповів, який берег Дніпра більше постраждав від теракту на ГЕС
11 червня, 19:46
Росіяни атакували Харківську та Сумську області дронами
Нічна атака «Шахедів»: Повітряні сили назвали кількість збитих ворожих цілей
11 червня, 10:02
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС у ніч на 6 червня
Z-блогер розкрив деталі підготовки окупантами підриву Каховської ГЕС (аудіо)
10 червня, 10:29
Підрозділи артилерії уразили важливі ворожі цілі
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Росіяни повідомили, що з Кримський мостом нібито все гаразд
Кримський міст поки живий. Аксьонов вмовляє росіян їхати в окупований Крим
30 травня, 21:44

Віталій Кулик

Молоді партизани. Скільки українських дітей загинуло в окупації?
Молоді партизани. Скільки українських дітей загинуло в окупації?
Які країни сформуються на уламках Росії
Які країни сформуються на уламках Росії
Які території втратить Росія після війни. Що з ними робити
Які території втратить Росія після війни. Що з ними робити
Україна має запропонувати проєкт розпаду Росії
Україна має запропонувати проєкт розпаду Росії
Чому Пекін публічно відважив ляпаса Кремлю
Чому Пекін публічно відважив ляпаса Кремлю
Вибори у Казахстані. Головні підсумки
Вибори у Казахстані. Головні підсумки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Українські війська не ведуть контрнаступ: Резніков зробив заяву
17K
Європа знайшла варіант захисту від гіперзвукової зброї Путіна – Daily Telegraph
11K
ЗСУ зупинили диверсантів на Сумщині – Генштаб
11K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
7136
НАБУ затримало голову Тернопільської облради, тривають обшуки
6157
Росія завершила підготовку до теракту на ЗАЕС – розвідка

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Сьогодні, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Сьогодні, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Сьогодні, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту