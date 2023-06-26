Молоді партизани. Скільки українських дітей загинуло в окупації?

Багато підлітків на окупованих територіях опинилися у пастці, в заручниках окупантів

Вже багато хто написав про подвиг 16-річного Тиграна Оганнісяна, який в окупованому Бердянську ліквідував двох ворогів: одного мента-колаборанта та російського окупанта.

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Тигран вже був на «підвалі» у рашистів. Окупанти викрали його ще у вересні 2022 року. Разом з іншим підлітком, Микитою Хангановим, його звинуватили в тероризмі. За це їм загрожувало 20-річне ув'язнення.

Правозахисники казали, що Тиграна Оганнісяна п'ять днів жорстоко допитували, били й катували електричним струмом. Від підлітка вимагали зізнатися у готуванні диверсії на «Мелітопольській залізниці». Потім через міжнародний розголос вимушені були відпустити, саме потріно було показувати картинку «визволення» та «гуманізм».

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Я не знаю хто його батькі і які сімейні обставини. Але Тигран не залишив Бердянськ. Він продовжив боротьбу.

Багато підлітків на окупованих територіях опинилися у пастці, в заручниках окупантів. Таємно навчатися онлайн за українською програмою, ховатися від перевірок, фільтрувати своє оточення від тих кому «какая разніца»... В підлітковому віці це не просто складно, а велике психічне навантаження. І в ньому живуть наші діти вже півтора роки окупації!

Значна частина з них емоційно переживають своє становище і хочуть активно протидіяти ворогу. Вони ще діти, максималісти та сприймають війну за аналогією з онлайн-іграми. Вони не хочуть просто чекати коли дорослі з ЗСУ деокупують їх міста і села. Вони хочуть пришвидшити звільнення.

Це не окремі випадки. Це вже повсюдно. Тигран Оганнісян став відомим. Він записав своє останнє звернення до нас. А скільки ще дітей тихо загинуло на «підвалах»?

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В мене немає відповіді, що робити. Не буду я й закликати «тихо чекати звільнення». Знаю лише, що ми маємо робити все, щоб вирвати цих дітей з пекла окупації, повернути їм Майбутнє.

А ще я щасливий, що усі ці 30 років були не даремно. За походженням вірменин, 16річний Тигран, був справжнім українцем, який віддав своє життя заради свободи України.

Впевнений, що скоро в Бердянську буде вулиця Тиграна Оганнісяна. Це найменше що можуть зробити його земляки.

Слава Україні!

P.S. Окремі правозахисники пишуть, що розстріл Оганнісяна та Ханганова – це постановочне вбивство підлітків. Ніби окупанти все подали як «теракт»... Мої джерела з Бердянську кажуть інше.

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