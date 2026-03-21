Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Херсонщині за добу через російські обстріли загинула людина, ще троє поранених

Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей

Попри складну міжнародну ситуацію та енергетичні виклики, ворог не припиняє нищити цивільне населення півдня України. Протягом минулої доби, 20 березня 2026 року, Херсонська область перебувала під масованими ударами російської авіації, артилерії та дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

На Херсонщині за минулу добу через російську агресію загинула людина, ще троє поранені.

«Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення», – написав Прокудін.

За його словами, загалом упродовж минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували м. Херсон та ще 24 населені пункти області.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Унаслідок цих атак пошкоджені багатоповерхівка та сім приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлі та газопровід.

Нагадаємо, керуючий справами виконавчого комітету Каховської міської ради Віталій Чернявський, який після початку повномасштабного вторгнення переїхав до окупованого Криму, продовжує претендувати на сотні тисяч гривень українських платників податків. З грудня 2023 року Чернявський офіційно працює в одній зі шкіл окупованого Криму. 

 

Теги: Херсон Херсонщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua