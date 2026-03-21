На Херсонщині за добу через російські обстріли загинула людина, ще троє поранених

Зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей

Попри складну міжнародну ситуацію та енергетичні виклики, ворог не припиняє нищити цивільне населення півдня України. Протягом минулої доби, 20 березня 2026 року, Херсонська область перебувала під масованими ударами російської авіації, артилерії та дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

«Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення», – написав Прокудін.

За його словами, загалом упродовж минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували м. Херсон та ще 24 населені пункти області.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Унаслідок цих атак пошкоджені багатоповерхівка та сім приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлі та газопровід.

