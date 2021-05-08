На Луганщині Володимир Зеленський відвідав меморіал «Україна – визволителям»

Президент поклав квіти до Вічного вогню та вшанував загиблих у боях за рідну землю

Під час робочої поїздки до Луганської області президент Володимир Зеленський відвідав Меморіальний комплекс «Україна – визволителям» у селищі міського типу Мілове, де у братській могилі поховано 2814 воїнів. Про це ідеться на офіційному сайті глави держави.

З нагоди Дня пам’яті та примирення та напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні президент поклав квіти до Вічного вогню та вшанував загиблих у боях за рідну землю.

Глава держави також оглянув Дзвін Пам'яті на території меморіалу. Це перший з чотирьох дзвонів, встановлення яких Володимир Зеленський ініціював рік тому. Чотири дзвони символізуватимуть пам’ять про загиблих та примирення між країнами – учасницями Другої світової війни: Дзвін Пам'яті в Міловому, Дзвін Перемоги на Закарпатті, а також Дзвін Миру в Донецьку та Єдності – у Сімферополі, які будуть встановлені після повернення тимчасово окупованих територій під контроль України.

Президент поспілкувався з місцевими мешканцями та привітав їх з прийдешнім Днем перемоги над нацизмом.

Раніше повідомлялося, що Зеленський розпочав робочу поїздку на Луганщину.

Також Зеленський розповів, для чого українцям День пам’яті та примирення.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні День пам’яті та примирення. Його традиційно відзначають у річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».

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