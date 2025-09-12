Головна Країна Події в Україні
У Луганській області, ймовірно, уражено склад боєприпасів окупантів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Луганській області, ймовірно, уражено склад боєприпасів окупантів
Безпілотники уразили склад БК окупантів
фото з відкритих джерел

Окуповану Луганщину атакували безпілотники

У ніч на 12 вересня на території тимчасово окупованою Луганської області пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як відомо, окуповану Луганщину атакували безпілотники. За попередньою інформацією, було уражено склад боєприпасів окупантів.

Пишуть, що у районі ураження відбувається потужна детонація БК.

Раніше окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве атакували дрони та ракети. Є ураження, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як стало відомо, в тимчасово окупованому Донецьку крилатими ракетами було уражено колишній завод «Топаз». Повідомляється, що територію промзони «Топазу» російська окупаційна армія неодноразово використовувала як базу для військової техніки та особового складу.

Крім того, було влучання у командний пункт 41-ї загальновійськової армії та командний пункт 20 гвардійської мотострілкової дивізії. 

До слова, у ніч на 7 вересня Сили безпілотних систем вдарили по нафтоперекачувальній станції «Второво» у Володимирській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта «Мадяра» Бровді. 

 «НПС «Второво», Транснефть (Пєнкіно, Володимирівська обл., РФ)трошки попсулася. Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (московський кільцевий нафтопродуктопровід)», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, підрозділи Збройних Сил України в ніч на 7 вересня завдали ударів по низці важливих військових та нафтових об'єктів на території Російської Федерації. Операція була направлена на зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістики.

Нагадаємо, Російській Федерації вистачить її рентабельних підтверджених запасів нафти на 25 років.

