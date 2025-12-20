Донька глави МЗС Словаччини покинула місце аварії до приїзду поліції: батько назвав причину

Під час повороту водійка з'їхала з проїзної частини й врізалась у стіну річища місцевого струмка

19 грудня у словацькому місті Жиліна сталася ДТП за участі доньки міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара. Вона покинула місце події разом зі своєю дитиною до прибуття поліції. Про це пише Aktuality з посиланням на словацьку поліцію та місцеві медіа, передає «Главком».

За даними поліції, водійка керувала легковим автомобілем Suzuki Vitara, але з невідомих причин під час повороту з'їхала з проїзної частини й врізалась у стіну річища місцевого струмка. Внаслідок цього автівка застрягла у струмку. Результати тесту на вміст алкоголю в диханні й орієнтаційного тесту на наявність наркотичних і психотропних речовин були негативними. У ДТП постраждалих немає».

На місце події також приїхав сам міністр Бланар – він говорив із місцевими про безпеку на цій ділянці дороги, але уникав спілкування з медіа і мав роздратований вигляд. Приблизно через годину він також поїхав.

Сам Бланар згодом підтвердив інцидент зі своєю донькою, але наголоив, що в медіа поширюється різна оманлива інформація. За його словами, під час події не було потреби викликати поліцію, адже пошкодження автомобіля не перевищило встановлену законом межу, а також не було завдано шкоди здоров’ю людей та об’єктам громадського призначення.

Те, що його донька поїхала з місця аварії, Бланар пояснив тим, що вона насамперед подбала про безпеку своєї маленької донечки: щоб заспокоїти її та зменшити стрес після інциденту. Однак глава МЗС Словаччини запевнив: після інциденту його донька разом із поліцією склала протокол і пройшла всі необхідні тести, які дали негативний результат.

«Я відкидаю будь-яке моє втручання в цю справу, як це намагаються нав’язати деякі ЗМІ. Вони маніпулюють без жодних доказів. Бажаю всім батькам, чиї діти потрапляли у схожі ситуації, мати змогу спокійно займатися своїми дітьми без істерії таблоїдних медіа», – додав Бланар.

