На Львівщині знайдено митну декларацію на майже 10 тис. зниклих аптечок для ЗСУ

Згідно з документами, вантажівка з аптечками перетнула кордон 10 листопада 2022 року та прямувала до штабу Львівської ОВА

Журналісти виявили митну декларацію на ввезення майже 10 тис. тактичних аптечок, які зникли у Львові у листопаді 2022 року. Це перше документальне підтвердження того, що отримувачем гуманітарного вантажу була безпосередньо Львівська обласна військова адміністрація. Про це повідомляє Ngl.media.

Публічно про зникнення важливого гуманітарного вантажу стало відомо у липні 2023 року. Тоді ОВА заперечувала, що отримувала партію тактичних аптечок.

Проте представник Злученого Українського Американського Допомогового Комітету Андрій Дида стверджував, що він особисто бачив коробки з аптечками на одному зі складів у Львові, який використовував гуманітарний штаб Львівської ОВА. Пізніше Андрій Дида, який міг би стати одним із ключових свідків, помер.

Копія митної декларації свідчить, що вантажівка з аптечками справді перетнула кордон 10 листопада 2022 року, отримувачем вказана облдержадміністрація, а сам вантаж мав бути доставлений за адресою Львів, вул. Земельна,1, де на той момент був розташований склад гуманітарний штаб Львівської ОВА.

Митна декларація на ввезення майже 10 тис. тактичних аптечок фото: Ngl.media

Як зазначають журналісти, за півтора року результатів у слідства немає. поліція нікого не затримала і не відшукала зниклі аптечки. Майже за рік після злочину, у вересні 2023 року слідчі отримали дозвіл провести обшуки на складі, аби вилучити документи.Пізніше, у листопаді 2023 року, слідчі отримали дозвіл вилучити і дослідити митні документи щодо двох вантажівок Man, які завозили гуманітарну допомогу від Злученого Українського Американського Допомогового Комітету.

Як повідомлялося, у Львові зникла партія приблизно 10 тисяч тактичних аптечок IFAK загальною вартістю 33,6 млн грн. Ця гуманітарна допомога була закуплена і відправлена американськими волонтерами для Збройних сил України.