На Львівщині знайдено митну декларацію на майже 10 тис. зниклих аптечок для ЗСУ
Згідно з документами, вантажівка з аптечками перетнула кордон 10 листопада 2022 року та прямувала до штабу Львівської ОВА
Журналісти виявили митну декларацію на ввезення майже 10 тис. тактичних аптечок, які зникли у Львові у листопаді 2022 року. Це перше документальне підтвердження того, що отримувачем гуманітарного вантажу була безпосередньо Львівська обласна військова адміністрація. Про це повідомляє Ngl.media.
Публічно про зникнення важливого гуманітарного вантажу стало відомо у липні 2023 року. Тоді ОВА заперечувала, що отримувала партію тактичних аптечок.
Проте представник Злученого Українського Американського Допомогового Комітету Андрій Дида стверджував, що він особисто бачив коробки з аптечками на одному зі складів у Львові, який використовував гуманітарний штаб Львівської ОВА. Пізніше Андрій Дида, який міг би стати одним із ключових свідків, помер.
Копія митної декларації свідчить, що вантажівка з аптечками справді перетнула кордон 10 листопада 2022 року, отримувачем вказана облдержадміністрація, а сам вантаж мав бути доставлений за адресою Львів, вул. Земельна,1, де на той момент був розташований склад гуманітарний штаб Львівської ОВА.
Як зазначають журналісти, за півтора року результатів у слідства немає. поліція нікого не затримала і не відшукала зниклі аптечки. Майже за рік після злочину, у вересні 2023 року слідчі отримали дозвіл провести обшуки на складі, аби вилучити документи.Пізніше, у листопаді 2023 року, слідчі отримали дозвіл вилучити і дослідити митні документи щодо двох вантажівок Man, які завозили гуманітарну допомогу від Злученого Українського Американського Допомогового Комітету.
Як повідомлялося, у Львові зникла партія приблизно 10 тисяч тактичних аптечок IFAK загальною вартістю 33,6 млн грн. Ця гуманітарна допомога була закуплена і відправлена американськими волонтерами для Збройних сил України.
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