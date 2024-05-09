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Зник на війні, але рідні не шукають. Спеціальний урядовий уповноважений оцінив масштаби дивної тенденції

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Зник на війні, але рідні не шукають. Спеціальний урядовий уповноважений оцінив масштаби дивної тенденції
Добросердов наголосив на важливості звернень до поліції про зниклих безвісти та фіксації усіх таких фактів
фото: glavcom.ua/Станіслав Груздєв

У реєстрі зниклих безвісти на війні загалом 37 тис. осіб

Близько 10-15% рідних військових, які зникли безвісти, не зверталися із заявами про зникнення до поліції. Такі дані навів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в інтерв’ю «Главкому».

Добросердов розповів, що на початку роботи з реєстром у вересні 2023 року, там було трохи більше 9 тис. записів про зниклих безвісти. Зараз їх налічується вже 37 тис.

«Коли тільки починали працювати, у цих даних не було записів про неідентифіковані тіла. Зараз ми цю інформацію додаємо на підставі відомостей, отриманих з обласних бюро судово-медичних експертиз. Далі ми у кожному з цих випадків відстежуємо, як відбувається ідентифікація. Керуємося в тому числі інформацією від Нацполіції про осіб, які в розшуку», – роз’яснив він.

Уповноважений наголосив, що назвати реальну кількість людей, яка не подала заяви про зникнення, дуже важко, а робити припущення неправильно.

«Але натомість маємо дані стосовно військових. Ми збираємо інформацію від обласних центрів комплектування (ОТЦК) про зниклих безвісти. А потім дивимося, скількох зниклих військових не розшукують рідні, тобто не зверталися із заявами про зникнення до поліції. Зазвичай це 10-15%. Це меншість, але все одно такі випадки є», – повідомив він.

За словами Добросердова, щодо цивільних все ж складніше. Він розповів, що на початку роботи у реєстрі були одиниці записів цивільних серед 9 тис., які зникли безвісти.

«Наприклад, коли потрібно перевіряти інформацію, чи цивільний зниклий не є колаборантом, потрібно отримати додаткову інформацію від органів розслідування. Назагал є розуміння, щодо цивільних згодом буде набагато більше заяв про зникнення», – зауважив уповноважений.

Добросердов додав, що наразі планує зосередитись на тому, щоби роз’яснювати людям інформацію про важливість звернень до поліції про зниклих безвісти та фіксацію усіх таких фактів.

Нагадаємо, в Україні з травня 2023 року працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. ЗСУ самі в обов'язковому порядку запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим, але часто першими б'ють на сполох родичі військового, щойно він перестає виходити на зв'язок. Артур Добросердов в інтерв’ю «Главкому» розповів, яким є алгоритм дій для громадян, у який зникла рідна людина на війні, та як не стати жертвами аферистів, які вимагають гроші за інформацію про неї.

До слова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець застеріг українців від публічного розповсюдження персональних даних військовополонених, цивільних, яких незаконно утримує Росія, та їхніх родичів. 

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Теги: росія військові розслідування розшук реєстр

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