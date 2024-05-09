Зник на війні, але рідні не шукають. Спеціальний урядовий уповноважений оцінив масштаби дивної тенденції

Добросердов наголосив на важливості звернень до поліції про зниклих безвісти та фіксації усіх таких фактів

У реєстрі зниклих безвісти на війні загалом 37 тис. осіб

Близько 10-15% рідних військових, які зникли безвісти, не зверталися із заявами про зникнення до поліції. Такі дані навів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов в інтерв’ю «Главкому».

Добросердов розповів, що на початку роботи з реєстром у вересні 2023 року, там було трохи більше 9 тис. записів про зниклих безвісти. Зараз їх налічується вже 37 тис.

«Коли тільки починали працювати, у цих даних не було записів про неідентифіковані тіла. Зараз ми цю інформацію додаємо на підставі відомостей, отриманих з обласних бюро судово-медичних експертиз. Далі ми у кожному з цих випадків відстежуємо, як відбувається ідентифікація. Керуємося в тому числі інформацією від Нацполіції про осіб, які в розшуку», – роз’яснив він.

Уповноважений наголосив, що назвати реальну кількість людей, яка не подала заяви про зникнення, дуже важко, а робити припущення неправильно.

«Але натомість маємо дані стосовно військових. Ми збираємо інформацію від обласних центрів комплектування (ОТЦК) про зниклих безвісти. А потім дивимося, скількох зниклих військових не розшукують рідні, тобто не зверталися із заявами про зникнення до поліції. Зазвичай це 10-15%. Це меншість, але все одно такі випадки є», – повідомив він.

За словами Добросердова, щодо цивільних все ж складніше. Він розповів, що на початку роботи у реєстрі були одиниці записів цивільних серед 9 тис., які зникли безвісти.

«Наприклад, коли потрібно перевіряти інформацію, чи цивільний зниклий не є колаборантом, потрібно отримати додаткову інформацію від органів розслідування. Назагал є розуміння, щодо цивільних згодом буде набагато більше заяв про зникнення», – зауважив уповноважений.

Добросердов додав, що наразі планує зосередитись на тому, щоби роз’яснювати людям інформацію про важливість звернень до поліції про зниклих безвісти та фіксацію усіх таких фактів.

Нагадаємо, в Україні з травня 2023 року працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. ЗСУ самі в обов'язковому порядку запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим, але часто першими б'ють на сполох родичі військового, щойно він перестає виходити на зв'язок. Артур Добросердов в інтерв’ю «Главкому» розповів, яким є алгоритм дій для громадян, у який зникла рідна людина на війні, та як не стати жертвами аферистів, які вимагають гроші за інформацію про неї.

До слова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець застеріг українців від публічного розповсюдження персональних даних військовополонених, цивільних, яких незаконно утримує Росія, та їхніх родичів.