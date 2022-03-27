На Миколаївщині через обстріли окупантів за добу поранено 30 людей

Дітей серед потерпілих від ворожих атак немає

Протягом минулої доби, 26 березня, у Миколаївській області внаслідок обстрілів російських окупантів поранення отримали 30 людей. Про це повідомила керівниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

За її словами, дітей серед потерпілих від ворожих атак немає. «Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу», – наголосила вона.

Станом на ранок 27 березня в миколаївських лікарнях перебуває 279 людей, що постраждали від атак окупантів в регіоні.

Раніше повідомлялося, що Миколаївські кримінальні авторитери виступають у російській окупації і допомагають місту протистояти ворогам. Про це миколаївський міський голова Олександр Сенкевич розповів в інтерв'ю «Главкому».

Також мер Миколаєва передав важливе повідомлення окупантам. Сенкевич розповів, що можливо в планах Путіна захопити Східно-Південну частину України, тому військові окупанти так наполегливо намагаються підійти до Миколаєва.

Нагадаємо, рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

Читайте також інтерв'ю: Мер Миколаєва Олександр Сенкевич: Через нас росіяни до Одеси не пройдуть