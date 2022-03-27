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    Події в Україні

    На Миколаївщині через обстріли окупантів за добу поранено 30 людей

    Миколаївщина потерпає від обстрілів - На Миколаївщині через обстріли окупантів за добу поранено 30 людей
    Миколаївщина потерпає від обстрілів
    фото: Ганна Замазєєва/Telegtam

    Дітей серед потерпілих від ворожих атак немає

    Протягом минулої доби, 26 березня, у Миколаївській області внаслідок обстрілів російських окупантів поранення отримали 30 людей. Про це повідомила керівниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

    За її словами, дітей серед потерпілих від ворожих атак немає. «Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу», – наголосила вона.

    Станом на ранок 27 березня в миколаївських лікарнях перебуває 279 людей, що постраждали від атак окупантів в регіоні.

    Раніше повідомлялося, що Миколаївські кримінальні авторитери виступають у російській окупації і допомагають місту протистояти ворогам. Про це миколаївський міський голова Олександр Сенкевич розповів в інтерв'ю «Главкому».

    Також мер Миколаєва передав важливе повідомлення окупантам. Сенкевич розповів, що можливо в планах Путіна захопити Східно-Південну частину України, тому військові окупанти так наполегливо намагаються підійти до Миколаєва.

    Нагадаємо, рашисти обстріляли порт Миколаєва. Також окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

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    Теги: росія окупанти війна мер військові Україна порт готель парк окупація Олександр Сенкевич #stoprussia
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    На Миколаївщині через обстріли окупантів за добу поранено 30 людей