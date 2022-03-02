ЗСУ збили вертоліт та літак окупантів

Авіація нанесла чотири авіаудари по ворогах

Штурмовики наносять авіаудари по колонах росіян

Повітряні Сили Збройних сил України 1 березня збили вертоліт та літак окупантів. Також українські льотчики нанесли авіаудари по противнику. Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

«Повітряні Сили чинять опір окупантам у всіх авіаційних гарнізонах. За поточну добу, 1 березня, силами протиповітряної оборони виду, а саме – зенітним ракетним підрозділом, знищено один вертоліт та один літак окупантів. Екіпажі штурмовиків Су-25 та бомбардувальники Су-24м

Повітряних Сил ЗС України спільно нанесли чотири авіаудари по колонах танків, броньованої техніці противника та інших цілях», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом доби 28 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили п’ять ворожих винищувачів, колони броньованої техніки, колону із пальним, ЗРК, вертоліт та крилату ракету.

Як повідомлялося, європейські союзники передадуть Україні 70 винищувачів МіГ-29 і штурмовиків Су-25. У разі необхідності вони будуть базуватися в Польщі.

Повідомлялося, що Росія за п’ять днів випустила по Україні 113 ракет.

Читайте також: