На окупованій Донеччині запроваджено режим надзвичайної ситуації через удари по ТЕС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
На окупованій Донеччині запроваджено режим надзвичайної ситуації через удари по ТЕС
Зуївська ТЕС знаходилася під атакою БпЛА
Вночі 18 листопада безпілотники атакували дві ключові теплоелектростанції на окупованій Донеччині: Зуївську та Старобешівську

18 листопада очільник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального рівня на захопленій території Донецької області, передає «Главком».

Це рішення було ухвалене через ситуацію, яка виникла внаслідок масштабної атаки безпілотників на дві ключові теплоелектростанції: Зуївську та Старобешівську. Згідно з його «указом», на цих об’єктах зруйновано енергогенеруюче обладнання.

Режим надзвичайної ситуації поширюється на значну частину окупованої території, охоплюючи великі міста, такі як Донецьк, Маріуполь, Макіївка, Горлівка, Єнакієве та інші, а також низку районів, зокрема Волноваський, Старобешівський, Шахтарський, Новоазовський та Ясинуватський.

Нагадаємо, вночі 18 листопада в окупованому Зугресі ударні БпЛА атакували Зуївську ТЕС. За попередньою інформацією, під удар потрапив трансформатор другого котла та був виведений з ладу. Телеграм-канали так званої ДНР пишуть, що після вибухів почалися проблеми зі світлом в окупованому Донецьку, Макіївці, а в Іловайську повністю зникло електропостачання.

Як відомо, у ніч на 17 листопада безпілотники атакували тимчасово окупований Донецьк. По всьому місту зникло світло після ударів. 

У Донецьку пролунали потужні вибухи, ймовірно, була уражена підстанція Чайкіно 330 кВт. Внаслідок атаки в багатьох районах міста немає світла. Відомо, що виникла пожежа, яку бачать навіть жителі окупованої Макіївки.

Як повідомлялося, 8 вересня окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве атакували дрони та ракети. Є ураження.

Стало відомо, що в тимчасово окупованому Донецьку крилатими ракетами було уражено колишній завод «Топаз». Повідомляється, що територію промзони «Топазу» російська окупаційна армія неодноразово використовувала як базу для військової техніки та особового складу.

Крім того, увечері 11 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку було зафіксовано серію вибухів. Як повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці, після гучних звуків почалася масштабна пожежа в районі гіпермаркету «Сігма», що розташований на місці колишнього «Ашану».

Очевидці розповідають, що над містом пролетіли щонайменше чотири дрони. Чутно було звуки роботи ППО, а потім – потужний вибух і детонація. Після цього спалахнула пожежа в будівлі гіпермаркету. Вогонь швидко поширився і перекинувся на прилеглу лісосмугу.

