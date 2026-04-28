В окупованому Криму пролунали вибухи

У ніч на 28 квітня окупований Крим зазнав атаки безпілотників. Вибухи було чутно у різних районах півострова, зокрема в Кіровському, Ленінському, Радянському та Джанкойському районах, а також у містах Севастополь та Феодосія. Про це пише «Главком» із посиланням на «Кримський вітер».

Ймовірно, удари припали на військові аеродроми – «Сакі», «Кача» та «Бельбек». Місцеві мешканці повідомляли про звуки прольоту дронів та роботу протиповітряної оборони в районі аеродромів.

Окупаційні сили намагалися відбити атаку, використовуючи кулемети та ракетні комплекси «Панцир», а також піднімали в повітря винищувальну авіацію.

Як відомо, у ніч на 26 квітня Севастополь в окупованому Криму опинився під ударом БпЛА.

За повідомленнями очевидців, серії потужних вибухів тривали протягом декілька годин. У різних районах Севастополя чутно звуки двигунів безпілотників, стрілянину та видно спалахи в небі.

Нагадаємо, у ніч проти 23 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів у кількох районах, зокрема в Севастополі, Бахчисарайському районі та Феодосії.

За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, вибухи чули поблизу аеродромів «Кача» та «Бельбек». Зокрема, на «Качі» зафіксували пуски ракет і роботу протиповітряної оборони, після чого пролунали потужні вибухи.