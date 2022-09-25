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Банкова назвала зброю, яку чекає від Заходу після оголошення мобілізації в Росії

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Банкова назвала зброю, яку чекає від Заходу після оголошення мобілізації в Росії
Україні потрібно ще більше зброї для перемоги над Росією
фото: «Вікіпедія»

Михайло Подоляк нагадав міжнародним партнерам, яка зброя потрібна Україні для перемоги над Росією

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, якою має бути відповідь союзників України на мобілізацію в Росії. Про це він написав у Twitter.

Політичний діяч назвав одразу кілька пунктів, які мають бути залучені до перемоги України:

  • активізація «Рамштайну»;
  • вдвічі більше HIMARS та снарядів;
  • ATACMS;
  • негайне зняття табу на танки та бронетранспортери;
  •  тренінгові центри для українських бійців.

Подоляк вкотре нагадав партнерам та союзникам, що Україна наразі захищає не лише свої кордони, а і європейські.

«Це досі незрозуміло партнерам?» — запитав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками міноборони Росії, буде призвано 300 тисяч резервістів. Водночас російські ЗМІ із посиланням на джерела в адміністрації Путіна повідомляли, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.

Також стало відомо, куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.

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Теги: Михаил Подоляк війна росія зброя Офіс президента

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