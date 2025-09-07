Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мер Дніпра звернувся до українців, які ненавидять владу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Мер Дніпра звернувся до українців, які ненавидять владу
Філатова обурило, що українці радіють через атаку на Кабмін
фото з відкритих джерел

Ворожий удар по будинку уряду. Філатов був змушений відрефлексувати на численні радісні коментарі в соцмережах

Мер Дніпра Борис Філатов обурився через коментарі українців щодо атаки на будівлю Уряду. У мережі люди відверто раділи, бо Кабінет Міністрів зазнав пошкоджень, мовляв, так чиновникам і треба. Філатов же зауважив, якщо в Україні не буде української влади, то дуже швидко прийде ворожа. Як інформує «Главком», свої думки з цього приводу він виклав у Facebook.

Мер Дніпра звернувся до українців, які ненавидять владу фото 1

«Вам можуть не подобатися Президент, його Офіс, Уряд, депутати ВР чи міські голови. Чи хтось з них. Або уся влада взагалі. Але якими треба бути ідіотами чи покидьками, щоб радіти тому, що каZZапи влупили по будівлі Кабміну та писати стосовно цього веселі коментарі у соцмережах? Або задавати тупі запитання на кшталт: «А краще би ви там міністри опікувались…»? Майже десять років я міський голова. Конфліктний та дуже часто незгодний з владою.

Але я продовжую ненавидити ницість та ідіотизм приматів, які думають шлунком та порожнечею. Та не розуміють, що якщо не буде влади української, то буде влада ворожа», – написав Філатов.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Крім того, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ кількість жертв зросла до трьох. Російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру столиці, зокрема чотири житлові багатоповерхівки. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де триває гасіння пожежі та розбір завалів.

Читайте також:

Теги: Кабмін Борис Філатов президент влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протести в Україні тепер контролюватимуть військові?
Наступ на свободу чи «буря в стакані»? Що чекає на масові заходи в Україні
29 серпня, 21:00
У червні 2022 року Київрада ухвалила рішення про заборону пересування столицею автомобілів без глушника. Утім, проблема донині так і не вирішилась
Коли Київ перестане потерпати від вуличних гонщиків? Коментар глави КМВА
15 серпня, 11:26
Дехто має сплачувати податок за «зайву» площу
Податок на «зайві» метри: скільки мають сплачувати власники квартир і будинків
22 серпня, 06:30
Програма «Доступні ліки» охоплює сотні медикаментів і медичних виробів, які пацієнти можуть отримати безкоштовно або за невелику доплату
Кабмін оновив перелік безкоштовних ліків
20 серпня, 20:23
Юлія Паєвська Тайра – одна з найвідоміших українських парамедикинь
Президент нагородив орденом Свободи відому парамедикиню
24 серпня, 22:19
Кім Чен Ин наступного тижня відвідає військовий парад із Володимиром Путіним
Путін і Кім Чен Ин відвідають парад в Пекіні
28 серпня, 13:32
Згідно з рішенням Кабміну, статус можна буде отримати не тільки за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення
Уряд спростив надання статусу дітям, які постраждали від війни
1 вересня, 17:37
Головні новини ночі проти 2 вересня
Атака на українські міста, мітинги у США: головне за ніч
2 вересня, 05:43
Захарова заявила, що ідеї введення іноземних військ в Україну неприпустимі
Заява Росії про гарантії безпеки, вибухи в Одесі: головне за ніч
4 вересня, 05:49

Події в Україні

«Цілі удару досягнуті». Міноборони Росії цинічно відзвітувало про нічну атаку
«Цілі удару досягнуті». Міноборони Росії цинічно відзвітувало про нічну атаку
Мер Дніпра звернувся до українців, які ненавидять владу
Мер Дніпра звернувся до українців, які ненавидять владу
Розвідка повідомила, скільки людей від початку року мобілізувала до війська Росія
Розвідка повідомила, скільки людей від початку року мобілізувала до війська Росія
У Маріуполі окупанти поставили памʼятник прянику і самовару
У Маріуполі окупанти поставили памʼятник прянику і самовару
Росіяни вгатили по центру Сум: є потерпілі
Росіяни вгатили по центру Сум: є потерпілі
Свириденко показала, який вигляд має будівля Кабміну після атаки РФ
Свириденко показала, який вигляд має будівля Кабміну після атаки РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
11K
У Києві лунали вибухи
9682
У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа
6740
У Запоріжжі подружжя заробляє на черв’яках
3764
Уряд пропонує саджати втікачів за кордон. Юрист пояснив ризики

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua