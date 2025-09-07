Мер Дніпра звернувся до українців, які ненавидять владу

Ворожий удар по будинку уряду. Філатов був змушений відрефлексувати на численні радісні коментарі в соцмережах

Мер Дніпра Борис Філатов обурився через коментарі українців щодо атаки на будівлю Уряду. У мережі люди відверто раділи, бо Кабінет Міністрів зазнав пошкоджень, мовляв, так чиновникам і треба. Філатов же зауважив, якщо в Україні не буде української влади, то дуже швидко прийде ворожа. Як інформує «Главком», свої думки з цього приводу він виклав у Facebook.

«Вам можуть не подобатися Президент, його Офіс, Уряд, депутати ВР чи міські голови. Чи хтось з них. Або уся влада взагалі. Але якими треба бути ідіотами чи покидьками, щоб радіти тому, що каZZапи влупили по будівлі Кабміну та писати стосовно цього веселі коментарі у соцмережах? Або задавати тупі запитання на кшталт: «А краще би ви там міністри опікувались…»? Майже десять років я міський голова. Конфліктний та дуже часто незгодний з владою.

Але я продовжую ненавидити ницість та ідіотизм приматів, які думають шлунком та порожнечею. Та не розуміють, що якщо не буде влади української, то буде влада ворожа», – написав Філатов.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету Міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Крім того, внаслідок нічної атаки російських військ на Київ кількість жертв зросла до трьох. Російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру столиці, зокрема чотири житлові багатоповерхівки. Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де триває гасіння пожежі та розбір завалів.