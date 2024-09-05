Удар по Полтаві: під завалами ще залишаються люди (фото)

Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 54 людей

У Полтаві, яка 3 вересня зазнала ракетного обстрілу, досі тривають пошуково-рятувальні роботи, кількість загиблих зросла до 54 людей. Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 54 людей. Ще 297 людей постраждало. Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також уточнили, що ймовірно, під завалами може перебувати ще до п'яти осіб.

«Вже розібрано та вивезено 1760 тонн будівельного сміття», – додали в МВС.

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Як повідомлялося, начальник Полтавської ОВА та президент Володимир Зеленський підтвердили російський ракетний удар по Полтаві. Зафіксовано влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Понад 40 загиблих і більш ніж 180 поранених.

Нагадаємо, станом на ранок 4 вересня було відомо, що 53 людини загинули внаслідок учорашнього ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві. Ще 298 осіб постраждали. Крім того, внаслідок атаки частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено три багатоквартирні будинки, п’ять приватних будинків та офісне приміщення.

Очевидці розповіли «Главкому», що удар по Полтаві був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, оголосила терміновий збір крові. Крім того розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві.

Перша леді Олена Зеленська повідомила, що крім військовго вишу, від повітряної атаки росіян постраждала також лікарня.

Тим часом Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо ракетного удару по навчальному центру в Полтаві, проте, за якою саме статтею – наразі невідомо.