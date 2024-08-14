У Лубнах на Полтавщині пролунав вибух

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння

Сьогодні під вечір у місті Лубни Полтавської області пролунали звуки вибухів. У регіоні оголошено повітряну тривогу. Про це пише «Суспільне».

«У Лубнах на Полтавщині чули звук вибуху. Про це Суспільному повідомили місцеві жителі. В області триває повітряна тривога», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 106. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.

Нагадаємо, що в ніч на 20 липня противник завдав удару трьома балістичними ракетами наземного базування «Іскандер-М» (запущені з Воронезької області РФ), однією крилатою ракетою «Іскандер-К», 16-ма ударними БпЛА типу Shahed (із Курської області РФ) та застосував один БпЛА невстановленого типу. Атаковано Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.

Зокрема, ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині.

До того ж у ніч на 20 липня окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області.

Крім того, російські загарбники атакували два райони Полтавської області. Є влучання в Полтавському районі.

Також у ніч на 20 липня ворог атакував Київ безпілотниками. Унаслідок атаки в Солом'янському районі столиці зафіксовано падіння уламків.