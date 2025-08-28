Головна Країна Події в Україні
На Полтавщині відкрито меморіал на честь загиблих працівників ТЦК

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Полтавщині відкрито меморіал на честь загиблих працівників ТЦК
У Кобеляках на Полтавщині відбулася урочиста церемонія
фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

У Кобеляках відкрили меморіал на честь полеглих військовослужбовців ТЦК та СП

У Кобеляках на Полтавщині відбулася урочиста церемонія відкриття меморіальної стели, присвяченої пам’яті військовослужбовців, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України. Меморіал увіковічнив імена десяти солдатів, сержантів та офіцерів, які в різний час проходили службу в Третьому відділі Полтавського районного ТЦК та СП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

Як зазначають у ТЦК, меморіальна стела є символом пам'яті, вдячності та шани. Вона нагадує сучасникам і нащадкам про мужність тих, хто віддав найдорожче – своє життя – заради свободи та незалежності України, та про високу ціну, якою виборюється мир. Кожне ім'я на ній – це історія героя, що боронив країну.

На Полтавщині відкрито меморіал на честь загиблих працівників ТЦК фото 1
фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

Імена полеглих воїнів:

  • Старший сержант Грицай Василь Васильович (28.01.1972-28.09.2024). Учасник АТО. Після повномасштабного вторгнення повернувся до лав ЗСУ, служив стрільцем у взводі охорони. Захищав Україну на Донеччині, помер у лікарні.
  • Солдат Кишко Олександр Іванович (05.10.1977 – 29.05.2022). Учасник АТО. Служив стрільцем, згодом стрільцем-санітаром 15-го ОМПБ 58-ї бригади. Загинув від поранень, отриманих під Попасною.
  • Солдат Скрипник Олексій Анатолійович (24.03.1976 – 05.07.2022). Водій-радіотелефоніст штурмової роти «Одін». Загинув під час штурму позицій у районі Вершини Бахмутського району.
  • Рядовий Биба Сергій Олександрович (24.07.1979 – 14.10.2022). Проходив службу у взводі охорони ТЦК, пізніше переведений кулеметником. Загинув на позиціях поблизу Курдюмівки на Донеччині.
  • Солдат Сабадир Михайло Олександрович (01.10.1972 – 01.11.2024). З перших днів вторгнення служив у роті охорони. Добровільно повернувся на службу після важкого поранення. Загинув під час бойового завдання біля Новодарівки на Запоріжжі.
  • Підполковник Іщенко Сергій Євгенійович (11.08.1979 – 17.01.2024). Офіцер ЗСУ, учасник АТО та ООС. Помер у шпиталі внаслідок хвороби, отриманої під час служби.
  • Молодший сержант Андріянов Сергій Васильович (12.09.1973 – 30.01.2024). Учасник АТО. З початку повномасштабного вторгнення брав участь у боях на Чернігівщині та Донеччині. Загинув у бою поблизу Авдіївки.
  • Сержант Бурмістров Дмитро Сергійович (1989 – 20.02.2024). Учасник АТО. У 2022 році повернувся на службу як військовий медик. Загинув під час бойового завдання поблизу Роботиного на Запоріжжі.
  • Старший сержант Кривошлик Микола Миколайович (04.06.1977 – 03.08.2022). Проходив службу в роті охорони ТЦК, згодом у лавах 72-ї ОМБр. Загинув під час артобстрілу поблизу Семигір'я на Донеччині.
  • Капітан Шива Сергій Андрійович (25.05.1964 – 22.04.2019). Офіцер ЗСУ, учасник АТО. Помер внаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби.

Нагадаємо, за фактом смерті 33-річного військовозобов’язаного в приміщенні Сарненського РТЦК та СП Рівненської області зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство із приміткою «природна смерть»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спецпрокуратуру Західного регіону. 

Відповідно до висновків медиків, причиною смерті стала мозкова кома та правобічний нетравматичний субдуральний крововилив. Для встановлення остаточної причини призначено судово-медичну експертизу.

