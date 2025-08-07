Головна Країна Події в Україні
Переговори про закінчення війни та цифровий ТЦК. Головне за 7 серпня

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Переговори про закінчення війни та цифровий ТЦК. Головне за 7 серпня
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський заявив, що всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити війну, стосуються всієї Європи

Зеленський анонсував зустрічі з партнерами напередодні переговорів про закінчення війни, президент США Дональд Трамп погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, апеляція залишила в силі запобіжний захід для Чернишова. «Главком» склав добірку новин 7 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський анонсував зустрічі з європейськими партнерами

Сьогодні, 7 серпня, відбудеться розмова безпекових радників України, країн Європи, а також представник президента США Дональда Трампа. Говоритимуть про те як досягнути завершення війни в Україні.

За словами президента, всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити війну, стосуються всієї Європи. «Тому голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті», – каже він.

Трамп назвав умову зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо той проведе переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

За словами неназваного представника Білого дому, місце потенційної зустрічі поки не визначене. «Путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч відбулася», – заявив він.

Запобіжний захід для Чернишова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід ексвіцепрем’єру Олексію Чернишову.

«За результатами розгляду колегія суддів Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку», – йдеться в повідомленні.

Цифровий ТЦК

Міністр оборони Денис Шмигаль представив президенту Володимиру Зеленському основні завдання відомства до кінця 2025 року. Серед них – збільшення закупівель української зброї до 50%, перехід на корпусну систему та розробка нового контракту для військовослужбовців.

«Нарощування виробництва зброї, збільшення міжнародної допомоги, покращення управління оборонними ресурсами, цифровізація — пріоритети діяльності Міноборони на цей рік», – йдеться в повідомленні.

Стрілянина у McDonald's в Черкасах

У чоловіка, який влаштував стрілянину у ресторані McDonald's в Черкасах та якого затримали спецпризначенці, вогнепальних поранень немає. Натомість у постраждалого серйозна різана рана шиї.

У чоловіка, як виявилося, різана рана шиї з пошкодженням судин, а тяжкий стан пов'язаний з геморагічним шоком.

Теги: росія переговори війна Володимир Зеленський ТЦК путін Дональд Трамп

