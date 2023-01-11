На Прикарпатті сьогодні буде чутно вибухи
Військові проводитимуть навчання
Сьогодні, 11 січня, в Івано-Франківській області будуть лунати вибухи. Місцевих мешканців просять зберігати спокій. Про це повідомила голова місцевої ОДА Світлана Онищук.
«До уваги жителів області. Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, триває 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.
До слова, станом на 8 січня авіакоригувальники зафіксували прибуття до Білорусі 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52. Британська розвідка оцінила загрозу наступу з Білорусі.
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