На Прикарпатті сьогодні буде чутно вибухи

Військові проводитимуть навчання

Сьогодні, 11 січня, в Івано-Франківській області будуть лунати вибухи. Місцевих мешканців просять зберігати спокій. Про це повідомила голова місцевої ОДА Світлана Онищук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«До уваги жителів області. Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, станом на 8 січня авіакоригувальники зафіксували прибуття до Білорусі 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52. Британська розвідка оцінила загрозу наступу з Білорусі.