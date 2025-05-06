Чому не працює закон про заборону Московської церкви. Парламент назвав винного

Довгожданий закон «про заборону Московської церкви» було підписано президентом на День Незалежності

Депутати збираються поставити Кабміну незручні запитання

Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики планує отримати від Кабміну пояснення, чому Уряд у порушення тримісячного терміну, який був визначений парламентом, не ухвалив підзаконні акти, потрібні для реалізації норм закону «про заборону Московської церкви» (закон №3894 «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій»).Про це ідеться у відповіді парламентського комітету на запит «Главкома».

Зокрема, «Главком» запитав думку народних обранців про причини затримки рішень Кабміну, які мали би бути ухвалені ще до грудня 2024 року.

Нагадаємо, довгожданий закон «про заборону Московської церкви» було підписано президентом на День Незалежності. Після цього уряд мав ухвалити проєкт постанови «Про затвердження Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена», яка мала би фактично передбачити механіку дії закону №3894 «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Проте цього досі не сталося. Парламентарі повідомили, що направлять запит із врахуванням запитань «Главкома» до Кабінету міністрів.

фото: відповідь на запит «Главкома»

«Принагідно інформуємо, що на одному з найближчих засідань Комітету розглядатиметься питання реалізації зазначеного вище Закону, з урахуванням інформації, яка за нашим запитом буде надана Кабінетом Міністрів України», – ідеться у відповіді на запит «Главкома».

Нагадаємо, з моменту ухвалення закону про заборону Московської церкви 20 травня 2025 року мине дев'ять місяців. Саме цей термін був передбачений для того, аби релігійні громади, які держава вважає пов’язаними з Росією, добровільно розірвали цей зв’язок.

Щоб встигнути, парафіям, монастирям та іншим релігійним організаціям залишається кілька тижнів. Але вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.

Так, на Хмельниччині із серпня 2024 року 20 релігійних громад перейшли до Української православної церкви. Такі дані надала Хмельницька обласна військова адміністрація, йдеться в матеріалі «Главкома».

Також Свято-Покровський храм, який розташований в мікрорайоні Ковалівка у Кропивницькому, передали у безоплатне користування гарнізонній церкві Православної церкви України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Гречку».

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 25 березня, під час сесії міськради.