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На Рівненщині вщент згоріла старовинна церква

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Рівненщині вщент згоріла старовинна церква
«Усе свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про пожежу», – зазначили в ДСНС
фото: Головне управління ДСНС у Рівненській області/Facebook

Вогнеборці, що прибули на місце, побачили повністю охоплену вогнем деревʼяну будівлю

У Рівненській області в селі Висоцьк, що на кордоні з Білоруссю, згоріла дерев’яна церква, якій майже 150 років. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Рівненській області.

Інформація про пожежу надійшло о 5:04. Прибувши на місце, вогнеборці побачили дерев’яний храм, повністю охоплений вогнем.

«Усе свідчило про пізнє виявлення та повідомлення про пожежу», – зазначили в ДСНС.

До ліквідації залучили 5 одиниць пожежної техніки та 17 рятувальників. Проте зберегти будівлю та предмети всередині не вдалося. Наразі причина пожежі та розміри збитків встановлюються.

На Рівненщині вщент згоріла старовинна церква фото 1

У ДСНС не вказують назву храму, але з опублікованих фотографій та відео випливає, що йдеться про церкву Успіння Пресвятої Богородиці. За даними сайту «Дерев’яні Церкви Західної України», храм збудували у 1877 році коштом парафіян.

8 фото
На весь екран

У 2007 році видання Gazeta.ua писало, що церкву пограбували. Тоді з храму вкрали срібний престольний хрест, латунну чашу з посрібленим днищем і три ікони. У травні 2022 року парафія перейшла з УПЦ МП до ПЦУ.

Нагадаємо, в Чемері на Чернігівщині згоріла дерев’яна Михайлівська церква та її унікальні розписи.

Такожна Кіровоградщині до тла згоріла унікальна дерев’яна церква.

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Теги: Рівне пожежа хрест відео церква

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