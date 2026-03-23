18-річний колумбійський футболіст помер після втрати свідомості під час матчу

Кастрільон знепритомнів під час матчу молодіжного турніру

Хавбек молодіжної команди колумбійського футбольного клубу «Мільонаріос» Сантьяго Кастрільйон помер у віці 18 років. Про це повідомила пресслужба клубу, інформує «Главком».

У суботу, 21 березня 2026 року, Кастрільон знепритомнів під час матчу національного молодіжного турніру. Йому негайно надали допомогу лікарі команди, на машині швидкої допомоги гравця було доставлено до лікарні, де у відділенні інтенсивної терапії його лікували кардіологи.

«Незважаючи на зусилля лікарів, Сантьяго не зміг прийти до тями і помер у неділю в оточенні сім'ї, товаришів по команді та друзів.

Сантьяго не просто грав у футбол, він жив ним і відчував його, він ділився ним із усмішкою, яка тепер назавжди відбита в наших серцях. Висловлюємо найглибші співчуття родині та близьким», – йдеться у повідомленні клубу.

Кастрільон кілька разів потрапляв у заявку на матчі основної команду «Мільонаріоса».

Нагадаємо, що у Бурунді футболіст помер після гри через чаклунський ритуал. За словами очевидців, причиною смерті стала монета, яку гравець проковтнув під час гри.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).