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В Україні оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Україні оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 21:50 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

В Україні оголошена повітряна тривога через загрозу балістики фото 1

Як повідомлялося, вночі 19 квітня Росія атакувала Україну шахедами і ракетами. Під ударом опинилася Дніпропетровська область і південь України. У Дніпрі є влучання у п’ятиповерховий будинок. 12 людей врятували.

Станом на 16:15 ДСНС повідомила, що з-під завалів рятувальники деблокували тіло ще однієї жінки. Наразі відомо про сімох загиблих, серед яких двоє дітей.

Завтра, 20 квітня, у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки на місто.

До слова, триває 786-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби зафіксовано 79 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 25 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: тривога

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