Ворог атакував Чернігівщину дронами, зафіксовано влучання

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ворог атакував Чернігівщину дронами, зафіксовано влучання
Дрони атакували Чернігівщину
фото з відкритих джерел

Наслідки атаки уточнюються

У ніч на 7 серпня російська окупаційна армія здійснила атаку ударних дронів на Чернігівщину. Наслідки повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко, передає «Главком».

Зі слів Мирошниченка, близько 01:30 відбулись влучання ворожих БпЛА. Він зазначив, що влучання зафіксовані у місті Корюківка.

На місці влучань працюють всі відповідні служби. За попередніми даними, обійшлось без жертв та постраждалих.

Наслідки атаки уточнюються.

Зауважимо, у ніч на 7 серпня Кривий Ріг опинився під атакою ворожих безпілотників. 

Повітряні Сили України повідомляли про загрозу застосування ворогом БпЛА. Згодом місцеві пабілки повідомили, що у місті пролунала серія потужних вибухів.

Інформацію підтвердив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Триває шахедна атака на місто. Серія вибухів», – повідомив Вілкул.

За повідомленням місцевих каналів, у місті видніються пожежі та здіймається дим на місцях влучань. Наразі влада не повідомляла про наслідки обстрілу.

Нагадаємо, цієї ночі на Дніпропетровщині пролунала серія потужних вибухів. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив атаку дронів та повідомив, що у місті Дніпро гучно.

Лисак закликав мешканців пройти до укриття. Наразі моніторингові канали повідомляють, що в регіоні виникли численні пожежі після атаки дронів.

Чернігівщина обстріл

