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Росіяни вдарили КАБами по мосту в Херсоні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росіяни вдарили КАБами по мосту в Херсоні
Пошкоджений міст
фото: Херсонська ОВА

Внаслідок удару також зруйновано три приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівку та газопровід

Увечері 2 серпня російська армія завдала авіаудару по Херсону, використавши дві керовані авіабомби (КАБи). Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено автомобільний міст, що з’єднує місто з мікрорайоном Корабел. Про наслідки обстрілу повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає «Главком».

За його словами, внаслідок удару зруйновано три приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівку та газопровід. Попри масштаб руйнувань, повідомлень про поранених або загиблих наразі не надходило.

«Через пошкодження мосту, який веде до Корабела, логістика ускладнена. Закликаю жителів евакуюватися. У районі будуть проблеми з доставкою продуктів, а також деякий час не буде газопостачання», – зазначив очільник області.

Прокудін також закликав мешканців Корабела переїхати до інших частин Херсона, де їм нададуть необхідну допомогу та житло. За детальною інформацією щодо евакуації можна звертатися до обласного контактного центру за телефонами: 0800 101 102 або 0800 330 951.

Водночас голова ОВА запевнив, що ситуація в регіоні перебуває під контролем Сил оборони.

Раніше ми писали, що у ніч на 2 серпня російські війська атакували Ізюм та Ізюмський район Харківської області, внаслідок чого значна частина регіону залишилася без електропостачання. Про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація, передає «Главком».

Згідно з інформацією МВА, обстріл спричинив знеструмлення як у самому місті, так і в прилеглих населених пунктах району. Наразі аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Частині громади вже вдалося повернути світло.

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти п’ятниці, 1 серпня, атакувала «шахедами» Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

«Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа», – йдеться в повідомленні.

Теги: обстріл міст Херсон

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