Кім розповів, коли можна повернутися до Миколаєва

Повертатися до Миколаєва поки що ще зарано. Ситуація в Миколаєві контрольована, але досі небезпечна через постійні обстріли. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

Голова ОВА пояснив, що українські бійці здійснюю наступ у Миколаївській області. Через це російські війська обстрілюють населені пункти, зокрема і Миколаїв. Тому закликав жителів Миколаєва почекати з поверненням ще два-три тижні.

«У нас продовжують посилюватись обстріли, хоч місто й оживає. Тому ті, хто має можливість, потерпіть ще два-три тижні із поверненням. Потім ще раз обговоримо це питання», – написав Кім.