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    Події в Україні

    Кім розповів, коли можна повернутися до Миколаєва

    Голова Миколаївської ОДА закликав мешканців почекати з поверненням до міста ще два-три тижні - Кім розповів, коли можна повернутися до Миколаєва
    Голова Миколаївської ОДА закликав мешканців почекати з поверненням до міста ще два-три тижні
    фото з відкритих джерел

    РФ обстрілює Миколаїв через наступ ЗСУ

    Повертатися до Миколаєва поки що ще зарано. Ситуація в Миколаєві контрольована, але досі небезпечна через постійні обстріли. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

    Голова ОВА пояснив, що українські бійці здійснюю наступ у Миколаївській області. Через це російські війська обстрілюють населені пункти, зокрема і Миколаїв. Тому закликав жителів Миколаєва почекати з поверненням ще два-три тижні.

    «У нас продовжують посилюватись обстріли, хоч місто й оживає. Тому ті, хто має можливість, потерпіть ще два-три тижні із поверненням. Потім ще раз обговоримо це питання», – написав Кім.

    Нагадаємо, що російські війська зранку 30 травня обстріляли Миколаїв. Переважно у будинках вибило вікна та пошкодило покрівлі. Також є ушкодження зовнішніх стін.

    Наразі Миколаїв та більшість території області перебувають під контролем України. Росіяни регулярно обстрілюють Миколаївщину. Наприклад, зранку 29 травня окупанти обстріляли Миколаїв. Тоді загинула одна людина та ще двоє зазнали поранень. А у ніч проти 30 травня обстріляли Новий Буг: пошкодили магазин, аптеку та житлові будинки. Постраждали двоє людей.

    Як напередодні заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, рапотовий прорив окупантів до Миколаєва наразі неможливий.

    Раніше повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кім розповів, коли можна повернутися до Миколаєва