На світанку в Херсоні лунали вибухи

Російські загарбники обстрілюють частково окуповане ними місто

У Херсоні, що частково окупований російськими загарбниками, 13 березня близько 5 години ранку пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне Херсон».

Нагадаємо, окупанти готують «референдум» на Херсонщині. РНБО запевняє: Херсон рашистам ніхто не віддасть. «Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з питанням, чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився», – повідомив депутат місцевої облради Сергій Хлань.

12 березня відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. 44 депутати підтримали звернення про те, що «Херсонщина – це Україна». Жодної псевдореспубліки на території області не буде, заявили депутати.

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО наголошує, що російська орда тимчасового окупувала Херсон. Російська пропаганда намагається пошири серед людей фейк, що українська влада «кинула» місто. Це неправда.

Додамо, що 12 березня мер окупованого Генічеська заявив про відставку. Російські фашисти захопили місто у перший день війни, 24 лютого

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