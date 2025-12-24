Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Чернігові

Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одній з квартир

Російські загарбники вдарили безпілотником по чернігівській багатоповерхівці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

За словами посадовця, зафіксовано влучання в багатоповерховий будинок, унаслідок якого виникла пожежа в одній з квартир. Наразі деталей про загиблих чи постраждалих немає.

Раніше російські терористи атакували ударними дронами енергетичну інфраструктуру у Чернігові. Унаслідок обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Через це залишилися без електропостачання десятки тисяч абонентів.

Також міськрада повідомила про падіння дрона на територію одного з підприємств. Внаслідок цього пошкоджено фасад та скління вікон адміністративної будівлі, приміщення гаража, вісім легкових автомобілів та пасажирський автобус. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

До слова, у кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, українська енергосистема працює близько до критичної межі через посилені обстріли Росії, але поки вдалося уникнути масштабних блекаутів.