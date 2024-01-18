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Тернопільська міськрада передала допомогу військовій частині – віддали стару бруківку

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Тернопільська міськрада передала допомогу військовій частині – віддали стару бруківку
Бруківку демонтували у попередні роки під час ремонтних робіт
фото з відкритих джерел

Будівельні матеріали роками просто складувалися на території міста

На підставі звернення однієї з військових частин Тернопільська міська рада передала на потреби військової частини стару демонтовану бруківку. Про це повідомила пресслужба міськради.

У міській раді зазначили, що за відповідними будівельними матеріалами до них звернулися керівники однієї з військових частин. Для своїх потреб, на будівництво та облаштування різних об’єктів, їм були необхідні залишки будівельних матеріалів. 

Бруківка була демонтована у попередні роки під час проведення ремонтних робіт вулиць міста. Крім того, під час засідання виконавчого комітету прийняли рішення про безоплатну передачу комп’ютерної техніки. Зокрема йдеться про три ноутбуки та 11 пристроїв для друку, ксероксу та сканування. Вартість техніки становить майже 150 тис. грн.

На території комунальних підприємств було 50 тонн старої бруківки та залишків щебеню. Весь матеріал вирішили безплатно надати війську.

«Роками при заміні стару бруківку демонтовували з тротуарів, пішохідних доріжок, при ремонтах також знімали верхні шари асфальтного покриття. Ці всі будматеріали складувалася на територіях комунальних підприємств. Ця бруківка та каміння насправді є непридатні до повторного користування для ремонту об’єктів житлово-комунального господарства. Тепер керівники військової частини просять надати їм ці матеріали для використання у своїй діяльності», – розповів під час засідання виконавчого комітету заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Владислав Стемковський.

Раніше у Тернополі пристрасті розгорілися довкола ялинки. Комунальники почали знімати іграшки та ілюмінацію, однак тернополяни почали масово звертатися з проханням не демонтувати символ зимових свят.

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Теги: міськрада Тернопіль

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