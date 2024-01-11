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Удар по Харкову: рятувальники повідомили нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Харкову: рятувальники повідомили нові деталі
Російські окупанти вдарили по Київському району Харкова, попередньо ракетами С-300
фото: пресслужба ДСНС

Постраждалі люди – це персонал та гості готелю

Унаслідок російського удару по готелю Харкова у ніч на 11 січня, постраждало 13 осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Харків. За оновленою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу готелю станом на зараз постраждало 13 осіб».

Також керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко повідомив, що Росія цілеспрямовано била по готелю - на місці виявлено вирву глибиною 4 метри.

«Також російська ракета зруйнувала ще одну будівлю поруч. Всього дві ракети, попередньо С-300», – додав він.

Як зазначається, працівниками ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого удару по готелю напередодні ввечері було врятовано двох поранених людей та евакуйовано 19 осіб.
За попередньою інформацією, постраждалі люди – це персонал та гості готелю, із яких один іноземний журналіст.

Нагадаємо, увечері 10 січня російські війська вдарили ракетами по Харкову, влучивши біля готелю в середмісті. Одна людина в тяжкому стані, ще одна отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші – у легкому. Повідомляється, що серед постраждалих – журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти вдарили по Київському району Харкова, попередньо ракетами С-300. 

Теги: ДСНС ракета війна Харків

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