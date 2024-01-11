Удар по Харкову: рятувальники повідомили нові деталі

Постраждалі люди – це персонал та гості готелю

Унаслідок російського удару по готелю Харкова у ніч на 11 січня, постраждало 13 осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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«Харків. За оновленою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу готелю станом на зараз постраждало 13 осіб».

Також керівник поліції Харківської області Володимир Тимошко повідомив, що Росія цілеспрямовано била по готелю - на місці виявлено вирву глибиною 4 метри.

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«Також російська ракета зруйнувала ще одну будівлю поруч. Всього дві ракети, попередньо С-300», – додав він.

Як зазначається, працівниками ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого удару по готелю напередодні ввечері було врятовано двох поранених людей та евакуйовано 19 осіб.

За попередньою інформацією, постраждалі люди – це персонал та гості готелю, із яких один іноземний журналіст.

Нагадаємо, увечері 10 січня російські війська вдарили ракетами по Харкову, влучивши біля готелю в середмісті. Одна людина в тяжкому стані, ще одна отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші – у легкому. Повідомляється, що серед постраждалих – журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти вдарили по Київському району Харкова, попередньо ракетами С-300.