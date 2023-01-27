Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії зазнав аварії вертоліт Мі-8

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Росії зазнав аварії вертоліт Мі-8
фото ілюстративне

Попередньо, внаслідок катастрофи є постраждалі

У російському аеропорту Внуково зазнав аварії вертоліт Мі-8. Про це повідомляють росЗМІ.

Попередньо, він зачепив лопатями землю під час посадки. На місце виїхали рятувальники.

Російський «Інтерфакс» з посиланням на екстрені служби повідомляє, що внаслідок катастрофи є постраждалі. Гелікоптер зараз буксують на стоянку.

Раніше повідомлялося, що у Ненецькому автономному окрузі Росії через намерзання льоду впав літак Ан-2, на борту якого було 12 людей.

Перед цим літак авіакомпанії «Перемога» не зміг вилетіти з Пермі до Москви через засніжену смугу. Він просто зав'яз у кучугурах. Спочатку рейс переносили через погоду, але коли все ж таки вирішили летіти, лайнер не зміг навіть доїхати до самої злітно-посадкової смуги. Літак занесло і він зав'яз у снігу.

Теги: гелікоптер вертоліт росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ знову запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки
РФ знову запустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки
Сьогодні, 11:46
Путін вдається до ядерного шантажу
У Росії вже знають ім'я наступника Путіна – Данілов
Сьогодні, 07:16
Скріншот відео
Відомий карпатський мольфар назвав ключову дату для України у війні
Вчора, 09:51
Збитки, які Росія завдала інфраструктурі України: KSE назвала цифри
Збитки, які Росія завдала інфраструктурі України: KSE назвала цифри
25 сiчня, 07:24
Олаф Шольц ухвалив рішення відправити танки німецького виробництва Leopard 2 Україні
Як допоможе Україні отримання танків від Заходу: оцінка ISW
25 сiчня, 06:37
Липавський вважає, що ЄС має посилити санкції, щоб переслідувати тих, хто їх обходить, а також націлюватися на російські пропагандистські ЗМІ
До санкцій проти Росії треба творчий підхід: пояснення глави МЗС Чехії
24 сiчня, 16:38
Журналісти зазначають, що у команд міноборони та Пригожина з початку війни відкриті розбіжності
Конфлікт путінських «еліт». Структура міноборони Росії подала рекордну кількість позовів до фірм Пригожина
23 сiчня, 17:35
У 2023 році Італія планує отримати 28 млрд кубометрів газу
Італія повністю відмовиться від російського газу: названо терміни
23 сiчня, 14:52
Службовець Цивільної гвардії в Іспанії
Іспанська поліція викрила тютюновий бізнес, який експлуатував українських біженців
22 сiчня, 19:45

Соціум

У Росії зазнав аварії вертоліт Мі-8
У Росії зазнав аварії вертоліт Мі-8
Патріарх Кирило назвав страх смерті для росіян «імпортованою хибною цінністю»
Патріарх Кирило назвав страх смерті для росіян «імпортованою хибною цінністю»
Хакер із Нідерландів викрав та виставив на продаж особисті дані громадян чотирьох країн
Хакер із Нідерландів викрав та виставив на продаж особисті дані громадян чотирьох країн
Колишній російський розвідник розповів про кількість бункерів у Путіна
Колишній російський розвідник розповів про кількість бункерів у Путіна
В Іспанії невідомий напав із ножем на вірян у церкві
В Іспанії невідомий напав із ножем на вірян у церкві
Папа Римський: Бути гомосексуалістом – це не злочин
Папа Римський: Бути гомосексуалістом – це не злочин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
27 січня: що сьогодні відзначають, прикмети та заборони в цей день
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9218
Фотомить із Джонсоном принесла «слузі» Камельчуку проблеми
8455
У Росії вже знають ім'я наступника Путіна – Данілов
7855
Як російські спецслужби ловлять на гачок родичів українських військових
7131
Лідерку «Батьківщини» Тимошенко помітили на пляжі в Дубаї (фото)

Новини

План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Сьогодні, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Сьогодні, 12:54
Все, що залишилось: мережу сколихнуло фото багатоповерхівки у Маріуполі
Сьогодні, 10:55
Іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні
Сьогодні, 10:21
Польща передасть Україні танки: стала відома кількість
Сьогодні, 10:06
ЄС вдарить новими санкціями по Білорусі: які сектори економіки країни постраждають
Сьогодні, 09:29

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту