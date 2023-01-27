У Росії зазнав аварії вертоліт Мі-8

Попередньо, внаслідок катастрофи є постраждалі

У російському аеропорту Внуково зазнав аварії вертоліт Мі-8. Про це повідомляють росЗМІ.

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Попередньо, він зачепив лопатями землю під час посадки. На місце виїхали рятувальники.

Російський «Інтерфакс» з посиланням на екстрені служби повідомляє, що внаслідок катастрофи є постраждалі. Гелікоптер зараз буксують на стоянку.

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Раніше повідомлялося, що у Ненецькому автономному окрузі Росії через намерзання льоду впав літак Ан-2, на борту якого було 12 людей.

Перед цим літак авіакомпанії «Перемога» не зміг вилетіти з Пермі до Москви через засніжену смугу. Він просто зав'яз у кучугурах. Спочатку рейс переносили через погоду, але коли все ж таки вирішили летіти, лайнер не зміг навіть доїхати до самої злітно-посадкової смуги. Літак занесло і він зав'яз у снігу.