На Львівщині потяг зупинився перед траурним кортежем українського воїна

Загиблий захисник був сиротою

На Львівщині потяг зупинився перед траурним кортежем загиблого українського захисника. Відповідне відео опублікувала у TikTok користувачка з ніком switasamchuk. Вона зазначила, що місцеві жителі саме супроводжували в останню путь Воїна на щиті.

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«Перед нами потяг зупинився(!!!), щоб колона супроводу могла проїхати. До сліз», – наголосила жінка.

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Відповідаючи на питання, як машиніст встиг так швидко зупинитися, вона припустила, що, ймовірно, про траурну колону йому повідомили по рації.

«Він зупинився, бо це був під'їзд до міста, і потяг не рухався на усіх парах. Коли ми минали переїзд, побачила працівників залізниці, які обслуговують колії, і які теж стояли на колінах», – зазначила авторка відео.

Також вона додала, що загиблий воїн був сиротою, та попри це громада села згуртувалася, щоб гідно провести його в останню путь.

Нагадаємо, на війні в Україні загинули два добровольці з Грузії, які воювали ще з 2014 року.

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Як повідомлялося, у харківській лікарні помер 49-річний доброволець з Польщі Мацей Беднарський, який воював в Україні проти російських загарбників.

У жовтні під Лиманом на Донеччині загинув доброволець із Латвії.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув громадянин Естонії, який вступив в Інтернаціональний легіон, щоб допомогти захиститися від російської окупації. Це вже другий естонець, який загинув в Україні.

Нагадаємо, триває 709-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Також ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.