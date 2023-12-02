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На Волині рятувальники допомогли дітям, які застрягли на кризі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Волині рятувальники допомогли дітям, які застрягли на кризі
Хлопці вийшли на кригу та дійшли середини, коли один з них провалився у воду
фото: МВС України

Діти не могли вибратися з водойми, бо лід під ними почав ламатися

На Волині рятувальникам вдалося врятувати двох хлопців, які перебували на льоду. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Увечері 2 грудня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Гряди Володимирського району на місцевій водоймі перебувають двоє дітей та кличуть на допомогу. 

На місце виклику прибули рятувальники
На місце виклику прибули рятувальники
фото: МВС

Прибувши до місця виклику рятувальники дістали дітей на берег та передали медикам, після огляду їх забрали батьки.

Зі слів дітей вони вийшли на кригу та дійшли середини, коли один з хлопчиків провалився у воду. Друг допоміг йому вибратися з води.

Хлопці не могли вибратися з водойми, бо лід під ними почав ламатися
Хлопці не могли вибратися з водойми, бо лід під ними почав ламатися
фото: МВС

Після цього хлопці вирішили повернутися назад на берег. Коли вони підійшли ближче до берега, крига почала тріскати та ламатися. Діти повернулися назад на середину ставка, де був товстіший лід та почали кликати на допомогу.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині, у селі Горішнє Залуччя Снятинської громади Коломийського району, трактор під час руху по дамбі з’їхав у річку Черемош. У кабіні перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли.

До слова, на Закарпатті через сильне підняття рівня води, спричинене дощами, підтопило автошляхи, домогосподарства та сільськогосподарські угіддя.

Теги: Волинська область діти рятувальники

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