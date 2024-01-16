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Медзаклад під Львовом пропонує військовим безкоштовне лікування та реабілітацію

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Медзаклад під Львовом пропонує військовим безкоштовне лікування та реабілітацію
Superhumans безкоштовно надає медичні послуги із протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії та лікування ПТСР
фото з відкритих джерел

Госпіталь допоможе захисникам, які отримали травми у щелепно-лицьовій ділянці

Центр Superhumans на Львівщині пропонує безплатне лікування захисників і реабілітацію повного циклу, а також протезування. Про це йдеться на сайті медзакладу.

Фахівці госпіталю спеціалізуються на багатьох напрямках. Нині центр пропонує пересадку шкіри чи частин лицьового черепа, імплантацію зубів, реконструкцію носа, пазух, очниць та повне естетичне відновлення обличчя захисникам, які отримали травми у щелепно-лицьовій ділянці. Лікування буде проводитись у Винниках (біля Львова) командою французьких фахівців. Перший етап (консультаційний) розпочнеться в кінці цього місяця.

Зазначимо, що центр Superhumans Center створено на базі Винниківського госпіталю. Це є неприбутковий заклад, який не отримує державного фінансування, він існує за кошт міжнародних меценатів та українських спонсорів. Медзаклад спеціалізується на протезуванні дорослих і дітей, хірургічних операціях із реконструкції та на відновленні понівечених частин тіла або обличчя, а також на лікуванні посттравматичного синдрому.

Superhumans безкоштовно надає медичні послуги із протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії та лікування ПТСР. Подати заявку можна за посиланням.

Зауважимо, Кабмін розвінчав найпоширеніший міф про протезування в Україні. Зазначається, що протезування в Україні безкоштовне і доступне як військовим, ветеранам, цивільним, що постраждали внаслідок бойових дій, так і всіх громадянам, яким потрібен протез.

Для оплати вартості протеза держава визначила граничну ціну, яку відшкодовує виробнику, тобто протезному підприємству (до 2 млн грн). Також, державою гарантується відшкодування вартості якісного обслуговування та ремонту протезних виробів.

Крім цього, державна програма передбачає як безоплатне первинне протезування, так і вторинне, тобто заміну протеза на інший, після закінчення строку його експлуатації.

Для отримання протеза необхідно подати заяву із відповідними документами до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Це можна зробити через соціального працівника у лікарні, у центрі надання адмінпослуг чи через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики роз’яснила, як безоплатно отримати протез в Україні. Крім того, вона розповіла, військовому не потрібно чекати на встановлення інвалідності, щоб отримати протез. Достатньо довідки про обставини травми від командира військової частини, а серед обов'язкових документів: висновок ВЛК – для військових, або ЛКК – для цивільних.

Раніше у МОЗ розповіли, як українські пацієнти можуть отримати лікування в закордонних клініках. Евакуація проходить через систему екстреного реагування Євросоюзу, коли в одній із країн ЄС для лікування і реабілітації українців оперативно шукають профільну спеціалізовану клініку. Постраждалі громадяни України мають кілька маршрутів, за якими вони можуть бути переведені на лікування за кордон.

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Теги: військові реабілітація лікарня госпіталь

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