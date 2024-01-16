Медзаклад під Львовом пропонує військовим безкоштовне лікування та реабілітацію

Госпіталь допоможе захисникам, які отримали травми у щелепно-лицьовій ділянці

Центр Superhumans на Львівщині пропонує безплатне лікування захисників і реабілітацію повного циклу, а також протезування. Про це йдеться на сайті медзакладу.

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Фахівці госпіталю спеціалізуються на багатьох напрямках. Нині центр пропонує пересадку шкіри чи частин лицьового черепа, імплантацію зубів, реконструкцію носа, пазух, очниць та повне естетичне відновлення обличчя захисникам, які отримали травми у щелепно-лицьовій ділянці. Лікування буде проводитись у Винниках (біля Львова) командою французьких фахівців. Перший етап (консультаційний) розпочнеться в кінці цього місяця.

Зазначимо, що центр Superhumans Center створено на базі Винниківського госпіталю. Це є неприбутковий заклад, який не отримує державного фінансування, він існує за кошт міжнародних меценатів та українських спонсорів. Медзаклад спеціалізується на протезуванні дорослих і дітей, хірургічних операціях із реконструкції та на відновленні понівечених частин тіла або обличчя, а також на лікуванні посттравматичного синдрому.

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Superhumans безкоштовно надає медичні послуги із протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії та лікування ПТСР. Подати заявку можна за посиланням.

Зауважимо, Кабмін розвінчав найпоширеніший міф про протезування в Україні. Зазначається, що протезування в Україні безкоштовне і доступне як військовим, ветеранам, цивільним, що постраждали внаслідок бойових дій, так і всіх громадянам, яким потрібен протез.

Для оплати вартості протеза держава визначила граничну ціну, яку відшкодовує виробнику, тобто протезному підприємству (до 2 млн грн). Також, державою гарантується відшкодування вартості якісного обслуговування та ремонту протезних виробів.

Крім цього, державна програма передбачає як безоплатне первинне протезування, так і вторинне, тобто заміну протеза на інший, після закінчення строку його експлуатації.

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Для отримання протеза необхідно подати заяву із відповідними документами до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Це можна зробити через соціального працівника у лікарні, у центрі надання адмінпослуг чи через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики роз’яснила, як безоплатно отримати протез в Україні. Крім того, вона розповіла, військовому не потрібно чекати на встановлення інвалідності, щоб отримати протез. Достатньо довідки про обставини травми від командира військової частини, а серед обов'язкових документів: висновок ВЛК – для військових, або ЛКК – для цивільних.

Раніше у МОЗ розповіли, як українські пацієнти можуть отримати лікування в закордонних клініках. Евакуація проходить через систему екстреного реагування Євросоюзу, коли в одній із країн ЄС для лікування і реабілітації українців оперативно шукають профільну спеціалізовану клініку. Постраждалі громадяни України мають кілька маршрутів, за якими вони можуть бути переведені на лікування за кордон.