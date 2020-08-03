У Єгипті мікроавтобус впав у канал: восьмеро загиблих
Рятувальникам вдалося визволити з води живими семеро людей, ще восьмеро загинули
В Єгипті в районі Ель-Марьют неподалік пірамід Гізи мікроавтобус з пасажирами впав у зрошувальний канал. Загинуло восьмеро людей.
Про це повідомляє портал Al Youm As Sabi.
Аварія сталася приблизно о восьмій годині вечора на південь від Каїра.
Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і впав у канал.
Рятувальникам вдалося визволити з води живими 7 людей.
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