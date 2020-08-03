У Єгипті мікроавтобус впав у канал: восьмеро загиблих



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У Єгипті мікроавтобус впав у канал

Рятувальникам вдалося визволити з води живими семеро людей, ще восьмеро загинули

В Єгипті в районі Ель-Марьют неподалік пірамід Гізи мікроавтобус з пасажирами впав у зрошувальний канал. Загинуло восьмеро людей.

Про це повідомляє портал Al Youm As Sabi.

Аварія сталася приблизно о восьмій годині вечора на південь від Каїра.

Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і впав у канал.

Рятувальникам вдалося визволити з води живими 7 людей.

Нагадаємо, у Запорізькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля BMW і Вантажівки MAN. Внаслідок аварії загинули чотири людини. Подія сталася на автодорозі «Василівка-Бердянськ».

Як повідомлялося, 1 серпня, внаслідок нічної ДТП біля села Колодруби на Львівщині госпіталізували двох мотоциклістів, які зіткнулися із трактором. Аварія сталася близько 22:40 на дорозі Меденичі-Пустомити і після зіткнення обидва мотоцикли повністю згоріли.

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