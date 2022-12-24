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На Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинула жінка

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинула жінка
фото: Нацполіція

Військові РФ атакували Запорізьку область із артилерії, РСЗВ та ракетних установок

В одному з населених пунктів Пологівського району Запорізької області внаслідок російського обстрілу загинула жінка. Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Запорізькій області. 

За минулу добу, 23 грудня, до правоохоронних органів надійшло 22 повідомлення про руйнування внаслідок ворожих обстрілів.

Військові РФ атакували Запорізьку область із артилерії, РСЗВ та ракетних установок. Постраждали Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Дорожнянка, Ольгівське, Чарівне, Чарівне, Білогір’я, Малинівка, Мала Токмачка, Лежине, Малі Щербаки, Кам’янське, Степове.

Зазначається, що від збройної агресії окупантів страждає мирне населення регіону. Вчора в одному з населених пунктів Пологівського району виявили тіло 40-річної жінки, яка загинула від отриманих осколкових поранень під час артобстрілу, що відбувся напередодні.

Цієї ночі окупанти застосували проти мирних жителів села Лежине Запорізького району ЗРК С-300.

Ракети влучили в будівлю місцевого навчально-виховного комплексу та зруйнували його вщент. У довколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило фасади й дахи, парканні огорожі.

Населені пункти Пологівського району продовжують перебувати під щільними обстрілами загарбницьких військ. Страждають будинки мешканців Оріхова, Гуляйполя та довколишніх сіл.

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Крім того, вогневої атаки зазнала історична будівля в районному центрі Гуляйпільської ОТГ. Осколками снарядів пошкоджено фасади та дах приміщення.

За всіма фактами воєнних злочинів зібрані доказові матеріали та відкриті кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Крім того, повідомляється, що за минулу добу евакуйовано залізничним транспортом з міста Запоріжжя до міст Львів, Чоп та Ковель 1053 особи, з них – 98 дітей.

Нагадаємо, російські окупаційні війська минулої доби 74 рази обстріляли Херсонську область. Ворог бив по цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та поранені. 

Теги: Запоріжжя окупанти Львів жінка населення ворог

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