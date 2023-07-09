На звільнених околицях Бахмута ексгумували десятки тіл, більшість належать росіянам

Після експертиз тіла російських військових обміняють на тіла українських бійців

Останки належать людям, які загинули, орієнтовно, в лютому-березні цього року

За п'ять днів на звільнених околицях Бахмута вдалось ексгумувати понад 80 тіл. Більшість із них – росіяни. Про це повідомляє Telegram-канал «Донбасс. Реалии».

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«85 останків за 5 днів ексгумували. Серед них встановили трьох українських бійців і 52 російських», – ідеться в повідомленні.

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На деяких тілах російських військових знайшли білі та червоні браслети – вони свідчать про наявність інфекційних хвороб, зокрема ВІЛ та туберкульозу. В одного з бійців був шеврон ПВК «Вагнер», в іншого – акт прийняття годинника, що був виданий виправною колонією.

За даними «Донбас. Реалії», ексгумація відбувалася під обстрілами російських військ. Останки належать людям, які загинули, орієнтовно, в лютому-березні цього року.

Після експертиз тіла російських військових обміняють на тіла українських бійців.

Нагадаємо, 23 вересня у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти.