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На звільнених околицях Бахмута ексгумували десятки тіл, більшість належать росіянам

Надія Карбунар
glavcom.ua
На звільнених околицях Бахмута ексгумували десятки тіл, більшість належать росіянам
Після експертиз тіла російських військових обміняють на тіла українських бійців
фото з відкритих джерел

Останки належать людям, які загинули, орієнтовно, в лютому-березні цього року

За п'ять днів на звільнених околицях Бахмута вдалось ексгумувати понад 80 тіл. Більшість із них – росіяни. Про це повідомляє Telegram-канал «Донбасс. Реалии».

«85 останків за 5 днів ексгумували. Серед них встановили трьох українських бійців і 52 російських», – ідеться в повідомленні.

На деяких тілах російських військових знайшли білі та червоні браслети – вони свідчать про наявність інфекційних хвороб, зокрема ВІЛ та туберкульозу. В одного з бійців був шеврон ПВК «Вагнер», в іншого – акт прийняття годинника, що був виданий виправною колонією.

За даними «Донбас. Реалії», ексгумація відбувалася під обстрілами російських військ. Останки належать людям, які загинули, орієнтовно, в лютому-березні цього року.

Після експертиз тіла російських військових обміняють на тіла українських бійців.

Нагадаємо, 23 вересня у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти. 

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Теги: Донбас ексгумація росіяни

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