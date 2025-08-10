Головна Країна Події в Україні
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
Бізнес на Сумщині приніс дружині прокурора майже 6 млн грн за рік
фото: sud.ua

Рекордсменкою за рівнем заробітку виявилася дружина прокурора Вінниччини із зарплатою в майже 6 млн грн

Дружини низки нових обласних прокурорів мають вельми успішний бізнес і заробляють значні кошти. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Генпрокурор Кравченко влаштував кадровий землетрус. Досьє на 15 нових обласних прокурорів».

Рекордсменкою за рівнем заробітку виявилася Олена Ткаленко, дружина нового прокурора Вінниччини Олега Ткаленка. Згідно з е-декларацією, торік вона отримала 5,96 млн грн доходів, переважно – від підприємницької діяльності. Олена Ткаленко зареєстрована як ФОП у Шостці Сумської області, основний вид діяльності – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах.

Якщо вірити декларації, в самого Олега Ткаленка немає ані нерухомості, ані машини. А от дружина володіє трьома земельними ділянками на Вінниччині та Сумщині і гаражем у столиці.

На початку повномасштабної війни Олена Ткаленко стала власницею BMW X5, 2022 року випуску за 2,3 млн грн. Крім того, у 2023-му деякий час користувалася ще одним люксовим авто – Audi Q4, 2023 року випуску. Утім, в останній декларації цієї автівки вже немає.

Ще одна успішна бізнес-вумен – Оксана Ковальська, дружина нового очільника Хмельницької облпрокуратури Антона Ковальського. Як вказано в декларації, жінка має документи, що дають їй право на тимчасове проживання та захист у Румунії, а також дозвіл на роботу в Канаді. За минулий рік підприємиця Ковальська отримала 4,05 млн грн.

Сім’я не має своєї нерухомості, зате у власності дружини – авто Nissan Qashqai, 2019 року випуску за 690 тис. грн.

Крім того, прибутковий бізнес має і Наталія Пацкан, дружина нового прокурора Закарпаття Мирослава Пацкана. Торік підприємиця заробила 3,13 млн грн. Прокурор уже публічно прокоментував доходи дружини. За його словами, Наталія Пацкан зареєстрована як ФОП, орендує в Ужгороді приміщення площею 30 кв. м під шоурум, який відкрила на початку цього року. У ньому підприємиця продає китайські фабричні речі. Також вона має ліцензію адвоката.

Сім’я не має власної нерухомості, однак з 2019 року користується двома київськими квартирами загальною площею 155,3 кв. м і паркомісцем. Ця нерухомість належить бабусі дружини Ганні Коширець.

У 2023 році дружина придбала авто Toyota Camry, 2023 року випуску за 1,12 млн грн.

Також солідні доходи має Наталія Прокудіна, дружина нового прокурора Київщини Дмитра Прокудіна. Торік підприємиця заробила 2,17 млн грн. Дружині прокурора належать частки у статутному капіталі двох фірм: ТОВ «Панчер Київ», що спеціалізується на діяльності спортивних клубів, і ТОВ «Бакшиш айсберг», що спеціалізується на оптовій торгівлі харчовими продуктами, напоями й тютюновими виробами.

У власності Прокудіної: п’ять нежитлових приміщень загальною площею 298,8 кв. м на Київщині та Луганщині. Крім того, на неї записані дві недобудовані квартири загальною площею 112 кв. м у Києві.

Дружина прокурора користується автівками, записаними на, ймовірно, її батьків: Honda Civic, 2012 року випуску та Mercedes-Benz ML, 2013 року випуску.

Заслуговує на увагу й Алла сваток, дружина нового прокурора Одещини Андрія Сватка. Торік підприємиця заробила 1,07 млн грн. На неї записані:

  • київська квартира площею 61 кв. м, куплена у 2020 році за 1,53 млн грн;
  • третина столичної квартири площею 94,64 кв. м;
  • недобудований будинок і 8 соток землі в селі Нові Петрівці на Київщині;
  • три паркомісця в Києві та Броварах.

Крім того, уже під час повномасштабної війни в Алли Сваток з’явилася машина – Land Rover Range Rover Evoque, 2021 року випуску, придбана за 1,29 млн грн. Про потяг жінки до розкоші свідчить і колекція люксових аксесуарів, яка з’явилася в неї у 2011-2015 роках. Це два золоті годинники Rolex, а також прикраси з діамантами від Graff і Tiffany, що в той період коштували сумарно 1,44 млн грн.

Нагадаємо, 17 червня Верховна Рада України підтримала подання президента щодо призначення нового Генерального прокурора, ухваливши відповідне рішення 273 голосами народних депутатів. Згодом Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором України. Це рішення стало кульмінацією місяців невизначеності після звільнення попереднього Генпрокурора Андрія Костіна у жовтні 2024 року.

Також «Главком» повідомляв, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко ухвалив рішення скасувати чинне положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву органів прокуратури. Він пояснив своє рішення низкою недоліків та неефективністю пілотного проєкту та анонсував оновлення керівної команди прокуратури та посилення роботи у пріоритетних напрямах, зокрема – захисту прав військових і розслідування злочинів під час війни.

До слова, 30 липня прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт через незаконне отримання статусу інвалідності прокурором

Теги: Генпрокурор Руслан Кравченко прокурор

