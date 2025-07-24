Голосування за скандальний закон про НАБУ. Нардепка Южаніна відповіла хейтерам

Соратниця Порошенка розповіла про політику компромісів, за якою змушена працювати Верховна Рада

Одна з трьох представників «Європейської солідарності», що проголосували за встановлення контролю генпрокуратури над НАБУ та САП (законопроєкт №12414), давня соратниця Петра Порошенка Ніна Южаніна відповіла на закиди невдоволених громадян щодо її голосування. Свою думку нардепка висловила в інтерв’ю «Главкому».

Южаніна пояснила, що проголосувала за скандальний законопроєкт, бо в ньому була врахована поправка її колеги від «Європейської солідарності» Сергія Алєксєєва, яка обмежує підстави для проникнення правоохоронних органів до житла без рішення суду. Ця правка, на її думку, суттєво обмежить права слідчих.

«Ті, хто зараз мене критикує, всі шість років, скільки я боролася за бізнес та виступала проти влади, не помічали мене та не дякували, – зазначила Южаніна. – Вони вважали, що можна без мене обійтись, не зверталися до «Європейської солідарності», бо ми для них були якимись «старими обличчями», які просто мутять воду. А тут раптом побачили, що я проголосувала поправку. Я зробила свій вибір, і, можливо, він помилковий. Все може бути, але я не хочу ховатися і говорити, що я зовсім несвідомо це зробила».

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції.

23 липня стало відомо, що нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП. Підпис під ним поставила, зокрема, і Южаніна.

24 липня свій законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.