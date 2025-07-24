Головна Країна Політика
search button user button menu button

Голосування за скандальний закон про НАБУ. Нардепка Южаніна відповіла хейтерам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Голосування за скандальний закон про НАБУ. Нардепка Южаніна відповіла хейтерам
Ніна Южаніна підтримала закон про ліквідацію незалежності НАБУ та САП
фото з відкритих джерел

Соратниця Порошенка розповіла про політику компромісів, за якою змушена працювати Верховна Рада

Одна з трьох представників «Європейської солідарності», що проголосували за встановлення контролю генпрокуратури над НАБУ та САП (законопроєкт №12414), давня соратниця Петра Порошенка Ніна Южаніна відповіла на закиди невдоволених громадян щодо її голосування. Свою думку нардепка висловила в інтерв’ю «Главкому»

Южаніна пояснила, що проголосувала за скандальний законопроєкт, бо в ньому була врахована поправка її колеги від «Європейської солідарності» Сергія Алєксєєва, яка обмежує підстави для проникнення правоохоронних органів до житла без рішення суду. Ця правка, на її думку, суттєво обмежить права слідчих. 

«Ті, хто зараз мене критикує, всі шість років, скільки я боролася за бізнес та виступала проти влади, не помічали мене та не дякували, – зазначила Южаніна. – Вони вважали, що можна без мене обійтись, не зверталися до «Європейської солідарності», бо ми для них були якимись «старими обличчями», які просто мутять воду. А тут раптом побачили, що я проголосувала поправку. Я зробила свій вибір, і, можливо, він помилковий. Все може бути, але я не хочу ховатися і говорити, що я зовсім несвідомо це зробила».

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції.

23 липня стало відомо, що нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП. Підпис під ним поставила, зокрема, і Южаніна.

24 липня свій законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. 

Читайте також:

Теги: САП прокурор Ніна Южаніна НАБУ Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вчорашні мітинги на підтримку НАБУ були трагіфарсом. І ось чому?
Вчорашні мітинги на підтримку НАБУ були трагіфарсом. І ось чому?
Вчора, 15:47
Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків
Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків
26 червня, 20:58
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус кадри
1 липня, 08:30
Радіна: Ухвалення законопроєкту «не має нічого спільного зі свободою слова та преси, і виглядає як новий інструмент тиску на неугодних журналістів»
Тиск на журналістів посилиться? Депутати б'ють на сполох через ухвалений закон
16 липня, 17:42
Підсудний показує паспорт
У Черкасах перед судом постали комуністи: що вони накоїли
13 липня, 20:30
Юлія Свириденко сьогодні стала новим прем’єр-міністром
Призначення нового прем'єра: хто голосував проти та що каже опозиція
17 липня, 13:26
Напередодні Шмигаля звільнили з посади премʼєр-міністра України
Призначено нового міністра оборони України
17 липня, 16:22
Посадовець зазначив, що Євросоюз стурбований останніми кроками України стосовно НАБУ та САП
Україна втратить фінансування через обмеження повноважень НАБУ? Заява Єврокомісії
22 липня, 15:22
Під час зустрічі йшлося про викорінення корупції і реформи правоохоронних органів
Генпрокурор зустрівся з представниками G7 на тлі скандалу з НАБУ
22 липня, 19:47

Політика

Зеленський анонсував кадрові зміни в Міністерстві оборони
Зеленський анонсував кадрові зміни в Міністерстві оборони
Уперше за час вторгнення. Стало відомо, з яким проханням Ізраїль відправив свого главу МЗС до України
Уперше за час вторгнення. Стало відомо, з яким проханням Ізраїль відправив свого главу МЗС до України
Голосування за скандальний закон про НАБУ. Нардепка Южаніна відповіла хейтерам
Голосування за скандальний закон про НАБУ. Нардепка Южаніна відповіла хейтерам
НАБУ пояснило, як проходитимуть перевірки на поліграфі
НАБУ пояснило, як проходитимуть перевірки на поліграфі
НАБУ і САП відреагували на новий законопроєкт президента
НАБУ і САП відреагували на новий законопроєкт президента
Соратниця Порошенка вимагає від НАБУ показати результати найгучніших розслідувань
Соратниця Порошенка вимагає від НАБУ показати результати найгучніших розслідувань

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 липня 2025
19K
Залужний пояснив, перед яким вибором стоятиме Росія у 2026 році
16K
Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
8049
Зустріч Зеленського і Путіна до кінця літа. Кремль відповів на пропозицію
7279
Двоє прокурорів отримали підозру: реакція Кравченка

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Сьогодні, 04:22
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua