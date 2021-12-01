Україна побудує п'ять прикордонних кораблів спільно з Францією

Виробництво проходитиме на верфях Миколаєва

Українські суднобудівні компанії підписали контракт з французькими партнерами про будівництво п'яти суден для Державної прикордонної служби. Виробництво проходитиме на верфях Миколаєва. Про це заявив заступника міністра МВС України Сергій Гончар.

Контракт про виробництво підписали між українською компанією «Нібулон« і французькою суднобудівною компанією «ОСЕА».

«У рамках цього проєкту для України є важливим питання локалізації та залучення до виробництва українських компаній. За результатами угоди, ми зможемо не тільки створити потужний флот для ДПСУ, а й підняти потенціал наших компаній на європейський рівень. Як результат для французьких колег, вони відкриють для себе Україну ще більше і будуть впевнені в нашій надійності як партнерів у бізнесі», – заявив він.

Ці п'ять катерів побудують в рамках угоди, підписаної у 2019 році. В цілому, вона передбачає кредитування урядом Франції і провідними європейськими банками будівництва французьких кораблів на суму 136,5 млн євро з локалізацією частини виробництва в Україні.

Ще 15 кораблів побудують у Франції. Передачу першого судна з Франції в Україну планують здійснити навесні 2022 року.

Нагадаємо, розвідка США попередила європейських союзників про можливе «військове вторгнення» Росії на територію України.