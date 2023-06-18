На фронті вперше помічений британський танк Challenger 2 (відео)

Challenger уже допомагає нашим воїнам нищити ворога

Танк Challenger 2, нещодавно переданий Великою Британією на потреби українських захисників, уже виконує завдання на полі бою. Підтверджувальне відео виклав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», генерал Олександр Тарнавський.

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На відео один із танків Challenger на великій швидкості промчав дорогою повз групу наших військових.

Тарнавський не зазначив, де саме знятий ролик. У підпис до відео генерал додав лише емодзі українського прапора.

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Нагадаємо, у квітні Велика Британія передала Україні ескадрон із 14 своїх танків Challenger 2.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що Британія збільшила кількість танків Challenger 2, які готова передати Україні, з 14 до 28.

До слова, триває 480-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав понад 40 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школа та інша цивільна інфраструктура. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.