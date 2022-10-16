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Найближчі тижні в Україні будуть критичними та непередбачуваними, – CNN

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Найближчі тижні в Україні будуть критичними та непередбачуваними, – CNN
За словами експертів, перспектива перемоги України тепер наблизилася
фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

На думку експертів, холодні місяці, ймовірно, призведуть до уповільнення наземних бойових дій

Найближчі тижні в Україні будуть критичними та непередбачуваними. Росія, найімовірніше, посилить військову відповідь на контрнаступ Збройних сил. Такий аналіз наводить CNN з посиланням на експертів. 

Інформаційне агентство пише, що з наближенням холодних місяців, які, ймовірно, призведуть до уповільнення наземних бойових дій, експерти вважають, що наступні тижні війни будуть життєво важливими.

«Те, що здавалося віддаленою перспективою для чогось, що можна було б переконливо описати, як перемогу України, тепер набагато правдоподібніше. Відповідь з боку Росії, швидше за все, буде посилюватися», – сказав старший науковий співробітник програми Chatham House з Росії та Євразії Кейр Джайлс. 

Експерти впевнені, що вибух на Керченському мосту має значний вплив на громадян РФ, які вірили у могутність Росії, та дав Україні значний стратегічний поштовх. 

«Росіяни сподіваються уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими», - заявив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Самір Пурі.

Нагадаємо, напередодні у російських пабліках з'явилася інформація про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглили, що наші захисники здійснюють потужну атаку. У Генштабі поки цю інформацію не підтвердили.

За оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.

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Теги: перемога війна

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