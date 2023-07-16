Намагалися розібрати снаряд: двох молодиків у Харкові поранило осколками

У результаті вибуху 21 та 22-річні чоловіки отримали множинні осколкові поранення кінцівок

У Харкові від детонації невідомого вибухонебезпечного предмета постраждали дві людини. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація в Telegram.

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Підрив вибухового пристрою стався 16 липня близько 17:15 у Немишлянському районі.

Попередньо встановлено, що двоє цивільних намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет.

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У результаті вибуху 21 та 22-річні чоловіки отримали множинні осколкові поранення кінцівок, тулуба та були госпіталізовані.

Раніше у Рівненській області внаслідок детонування боєприпасу загинули двоє військових, ще четверо отримали поранення.

Також у реабілітаційному центрі «Незламні» на лікуванні перебуває 37-річний боєць полку «Азов». Чоловік отримав поранення у лютому 2023 року під час оборони Бахмута, що на Донеччині. Уламок ворожого снаряду пройшов просто крізь мозок чоловіка та застряг у кістці черепа.