Уламок снаряда потрапив у мозок: у Львові лікують бійця «Азова»

Зараз до Олександра вже частково повернувся зір

Львівські медики прооперували бійця «Азова» та врятували зір

У реабілітаційному центрі «Незламні» на лікуванні перебуває 37-річний боєць полку «Азов». Чоловік отримав поранення у лютому 2023 року під час оборони Бахмута, що на Донеччині. Історію військового розповіли у Першому ТМО Львова.

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37-річний Олександр Попченко захищав Україну протягом 10 років. Він долучився до «Азова» ще на початку його створення – навесні 2014 року.

Під час оборони Бахмуту у лютому цього року він отримав поранення. Уламок ворожого снаряду пройшов просто крізь мозок чоловіка та застряг у кістці черепа. Травма спровокувала синдром Терсона: коли кров з черепної коробки по оболонках зорового нерва потрапляє в очне яблуко і провокує сліпоту. Крім того, Олександр майже повністю втратив пам’ять.

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«Лише з допомогою мами, яка тепер завжди поруч із сином, боєць заледве пригадує скільки йому років, дитинство, молодість та як доєднався до «АзовА». У пам’яті збереглися лише окремі фрагменти його життя до поранення», – розповіли львівські медики.

До реабілітаційного центру «Незламні» Олександра скерували на офтальмологічну операцію.

«Хірурги провели вітректомію, тобто почистили зорові канали та забрали з очей кров», – повідомили у медзакладі.

За словами лікарів, зараз до Олександра вже частково повернувся зір. Попереду у чоловіка тривала реабілітація.

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Національний реабілітаційний центр «Незламні» та БФ «Побачимо Перемогу» розпочали пілотний проєкт з реабілітації людей, які втратили зір внаслідок війни. Планують облаштувати сучасний адаптивний простір для відновлення таких пацієнтів та підготувати для цього команди спеціалістів.

Реабілітаційний центр «Незламні» насамперед орієнтований на допомогу військовим та цивільним українцям, які отримали фізичні та психологічні травми внаслідок війни Росії проти України. Втім, також послугами реабілітації можуть скористатися пацієнти, які її потребують через інші травми та хвороби.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 7 липня повідомляла, що на Бахмутському напрямку на південному флангу є просування українських військових на декількох ділянках – більше кілометра.

Станом на 9 липня за словами Ганни Маляр, на Бахмутському напрямку окупанти перебувають в обороні.