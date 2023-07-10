Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уламок снаряда потрапив у мозок: у Львові лікують бійця «Азова»

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Уламок снаряда потрапив у мозок: у Львові лікують бійця «Азова»
Зараз до Олександра вже частково повернувся зір
фото з відкритих джерел

Львівські медики прооперували бійця «Азова» та врятували зір

 

У реабілітаційному центрі «Незламні» на лікуванні перебуває 37-річний боєць полку «Азов». Чоловік отримав поранення у лютому 2023 року під час оборони Бахмута, що на Донеччині. Історію військового розповіли у Першому ТМО Львова.

37-річний Олександр Попченко захищав Україну протягом 10 років. Він долучився до «Азова» ще на початку його створення – навесні 2014 року.

Під час оборони Бахмуту у лютому цього року він отримав поранення. Уламок ворожого снаряду пройшов просто крізь мозок чоловіка та застряг у кістці черепа. Травма спровокувала синдром Терсона: коли кров з черепної коробки по оболонках зорового нерва потрапляє в очне яблуко і провокує сліпоту. Крім того, Олександр майже повністю втратив пам’ять.

«Лише з допомогою мами, яка тепер завжди поруч із сином, боєць заледве пригадує скільки йому років, дитинство, молодість та як доєднався до «АзовА». У пам’яті збереглися лише окремі фрагменти його життя до поранення», – розповіли львівські медики.

До реабілітаційного центру «Незламні» Олександра скерували на офтальмологічну операцію.

«Хірурги провели вітректомію, тобто почистили зорові канали та забрали з очей кров», – повідомили у медзакладі.

За словами лікарів, зараз до Олександра вже частково повернувся зір. Попереду у чоловіка тривала реабілітація.

Національний реабілітаційний центр «Незламні» та БФ «Побачимо Перемогу» розпочали пілотний проєкт з реабілітації людей, які втратили зір внаслідок війни. Планують облаштувати сучасний адаптивний простір для відновлення таких пацієнтів та підготувати для цього команди спеціалістів.

Реабілітаційний центр «Незламні» насамперед орієнтований на допомогу військовим та цивільним українцям, які отримали фізичні та  психологічні травми внаслідок війни Росії проти України. Втім, також послугами реабілітації можуть скористатися пацієнти, які її потребують через інші травми та хвороби.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 7 липня повідомляла, що на Бахмутському напрямку на південному флангу є просування українських військових на декількох ділянках – більше кілометра.

Станом на 9 липня за словами Ганни Маляр, на Бахмутському напрямку окупанти перебувають в обороні.

Читайте також:  Окупанти «помирають, як скоти» через брак боєприпасів і продовольства (відео)
Теги: медицина війна Азов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни продовжують звільняти рідні землі
Контрнаступ. В української армії положення краще, аніж в окупантів
20 червня, 19:24
Нова зброя наведе шороху в російських окопах
Касетні боєприпаси для України. Чого всі так перелякалися?
8 липня, 13:27
Українська медицина приємно здивувала Всесвітню організацію охорони здоров'я 
Українська медицина приємно здивувала Всесвітню організацію охорони здоров'я 
17 лютого, 03:57
Термін відбуття покарання російського політика варто рахувати з часу, коли його буде затримано
В Україні депутат Держдуми і колишній одесит отримав 15 років тюрми
26 червня, 12:59
ЗСУ ліквідували Адама Делімханова в окупованому Приморську
ЗСУ ліквідували соратника Кадирова? Всі деталі історії
14 червня, 16:32
Безпекова ситуація на ЗАЕС спокійна, тільки якщо Росія не вирішить вчинити новий техногенний теракт
Президент «Енергоатома» розповів, як окупанти можуть влаштувати катастрофу на Запорізькій АЕС
20 червня, 08:55
Окупанти заявили, що «вбили» Кирила Буданова
Представник розвідки розповів, як Буданов реагує на свою «смерть»
19 червня, 11:14
Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень на Донбасі
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
4 липня, 06:59
За добу ЗСУ відбили 36 ворожих атак
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
8 липня, 06:48

Події в Україні

В Оріхові завершилися рятувальні роботи: семеро людей загинули
В Оріхові завершилися рятувальні роботи: семеро людей загинули
Уламок снаряда потрапив у мозок: у Львові лікують бійця «Азова»
Уламок снаряда потрапив у мозок: у Львові лікують бійця «Азова»
Розвідка проаналізувала ймовірність теракту на ЗАЕС
Розвідка проаналізувала ймовірність теракту на ЗАЕС
Окупанти атакували Оріхів, Зеленський відвідає саміт НАТО. Головне за 10 липня
Окупанти атакували Оріхів, Зеленський відвідає саміт НАТО. Головне за 10 липня
«Укрзалізниця» оголосила приємну новину для тих, хто збирається до Польщі
«Укрзалізниця» оголосила приємну новину для тих, хто збирається до Польщі
РФ перекинула снайперів до кордону з Сумщиною
РФ перекинула снайперів до кордону з Сумщиною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Повернення командирів захисників «Азова» вдарило по настроях військ Кремля – ISW
31K
Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»
31K
Галина Третьякова: У ФСБ були методички – розтягнути Україну через соцпрограми
18K
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
16K
«Настав час відплати». Розвідка оприлюднила інтригуюче відео
8170
Гніздо русского міра на Київщині і його творець

Новини

У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Сьогодні, 16:37
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Сьогодні, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Сьогодні, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту